Luis Castro frena la euforia del Levante tras tumbar al Mallorca: "Si piensas que está hecho, puedes morir"

El técnico granota celebra una victoria vital que deja la permanencia a un punto, pero exige cerrar el trabajo ante el Real Betis en la última jornada de LaLiga

El Levante UD dio un paso enorme hacia la permanencia tras ganar 2-0 al RCD Mallorca en el Ciutat de València. Los goles de Carlos Espí y Kervin Arriaga sacaron al equipo granota del descenso y dejaron la salvación matemática a solo un punto.

Tras el partido, Luís Castro quiso rebajar la euforia. El técnico portugués se mostró orgulloso de sus futbolistas, pero lanzó un aviso claro antes de la última jornada ante el Real Betis: el trabajo todavía no está terminado.

Luís Castro avisa al Levante de cara a la última jornada de LaLiga

El Levante tiene la permanencia en su mano. Si no pierde en la última jornada, seguirá en Primera división. Pero Luís Castro no quiere que el vestuario confunda la situación favorable con un objetivo cumplido: “Está cerca, pero si piensas que está hecho, puedes morir”.

El entrenador insistió varias veces en esa idea. La victoria ante el Mallorca es importantísima, pero no definitiva. Para Castro, el mayor peligro ahora es bajar la tensión competitiva: “El mayor error de la temporada es pensar que está hecho”.

El Levante sale del descenso tras una noche vital en el Ciutat

El triunfo ante el Mallorca cambia por completo el panorama del Levante. El equipo granota llegó al partido empatado a 39 puntos con los baleares, en una situación límite, y respondió con una victoria de enorme valor clasificatorio y emocional.

El técnico, sin embargo, consideró que las mejores ocasiones fueron del Levante. La actuación de Ryan, el gol de Carlos Espí tras un error en la salida rival y el tanto de Arriaga en el tramo final hicieron posible el triunfo: “Las mejores oportunidades han sido nuestras y siento un orgullo enorme por los jugadores”.

Castro presume de un Levante muy unido

Una de las claves del crecimiento granota está en la sensación de bloque. Castro no quiso hablar demasiado del pasado, pero sí dejó claro que ahora ve a un equipo que entiende los momentos de partido y que compite desde la solidaridad: “El equipo sabe cómo está y qué hacer en cada momento”.

El técnico subrayó que, sin dejarse el alma, es imposible ganar este tipo de partidos. En un duelo con tanta presión, lluvia y tensión clasificatoria: “Si no tienes corazón es imposible ganar los partidos. Defienden y atacan juntos”.

El Levante disfrutará de 24 horas libres antes de preparar el Real Betis

Castro concederá a sus jugadores un margen mínimo para disfrutar del triunfo. La victoria ante el Mallorca lo merece, pero el técnico no quiere que la celebración se alargue más de lo necesario: “Cuando ganamos tienen 24 horas para disfrutar. Después, tocará trabajar”.

El Levante visitará al Real Betis en la última jornada con una cuenta clara: un empate le basta para salvarse. Aun así, Castro insistió en que el rival será complicado y que el equipo verdiblanco competirá al máximo: “Tenemos la semana que viene un partido muy duro”.

El Levante tiene la permanencia en su mano, pero Castro no permite relajación

El Levante ha hecho lo más difícil: llegar a la última jornada dependiendo de sí mismo después de una temporada de sufrimiento. Pero Luís Castro no quiere vivir del pasado ni de la ventaja actual: “Del pasado no podemos vivir. Hay que mirar lo que viene ahora”.

El Ciutat celebró una noche enorme, pero la salvación aún exige un último esfuerzo. El Levante está más cerca que nunca, pero Castro lo tiene claro: el trabajo habrá terminado cuando las matemáticas lo confirmen.