Demichelis se ofrece al Mallorca tras el golpe en el Ciutat: "Quiero quedarme y reconstruir pase lo que pase"

El técnico argentino pide disculpas a la afición, asume que la permanencia en LaLiga ya depende de un milagro y defiende que el club tiene mimbres para rehacerse tras caer ante el Levante durante la jornada 37

El RCD Mallorca quedó virtualmente descendido tras caer por 2-0 ante el Levante UD en el Ciutat de València. Los goles de Carlos Espí y Kervin Arriaga dejaron al equipo bermellón penúltimo y obligado a ganar en la última jornada, además de esperar una carambola de resultados para seguir en Primera división.

Tras el partido, Martín Demichelis compareció con gesto serio, pidió disculpas a la afición y dejó un mensaje claro sobre su futuro. El entrenador argentino aseguró que quiere seguir en la isla y liderar la reconstrucción del Mallorca “pase lo que pase”.

Demichelis pide perdón al mallorquinismo tras la derrota ante el Levante

La primera reacción de Demichelis fue dirigida a los aficionados. El técnico quiso disculparse con una afición que volvió a acompañar al equipo en una cita decisiva y que vio cómo el Mallorca se hundía ante un rival directo: “Lo primero que quiero es pedirles disculpas a los hinchas del Mallorca”.

El golpe es durísimo porque el Mallorca dependía de sí mismo antes del partido y ahora queda pendiente de un milagro. La derrota no solo le aleja de la salvación, sino que le deja sin control sobre su destino en la última jornada.

El Mallorca queda pendiente de un milagro matemático

Demichelis asumió la realidad clasificatoria sin esconderse. El Mallorca debe ganar al Real Oviedo en Son Moix y esperar una combinación de resultados que le permita mantenerse en Primera división: “A esperar el milagro matemático y la institución decidirá qué es lo que le conviene al Mallorca”.

El entrenador insistió en que, al margen de las cuentas, el equipo tiene una obligación inmediata: cerrar la temporada ganando delante de su gente. No sabe si esos puntos serán suficientes, pero considera que el vestuario se lo debe a la afición: “Nos debemos como equipo regalarles un triunfo a la afición mallorquinista”.

Demichelis explica el error de David López y el cambio al descanso

El partido se rompió en el minuto 32 por un error grave de David López en la salida de balón. Carlos Espí robó cerca del área y marcó el 1-0, un gol que cambió por completo el estado emocional del encuentro.

Demichelis explicó que el fallo no fue, a su juicio, solo técnico. Lo leyó como un problema más emocional que de ejecución, en un contexto de máxima tensión para el equipo: “Cometimos un error grosero que pone con mayor tranquilidad al equipo rival y mayor nerviosismo a nosotros”.

Por eso decidió sustituir a David López en el descanso. El técnico quiso aclarar que no fue un castigo por el error, sino una decisión basada en cómo vio anímicamente al jugador: “No lo veía preparado emocionalmente para seguir”.

Demichelis quiere seguir en el Mallorca pese al posible descenso

La frase más importante de la rueda de prensa llegó al hablar de su futuro. Demichelis no se apartó del golpe ni dejó la decisión en el aire . Al contrario, se ofreció públicamente al club para continuar: “Ofrezco mis servicios a la institución, soy el primero que quiere quedarse”.

El argentino fue todavía más claro al añadir que quiere liderar la reconstrucción del Mallorca “pase lo que pase”. Aseguró sentirse feliz en la isla y agradeció la libertad de trabajo que le ha dado la entidad.

Ahora será el club quien decida. El Mallorca todavía tiene una última oportunidad matemática, pero el escenario apunta a una revisión profunda si se consuma el descenso.

El Mallorca debe ganar al Oviedo y esperar

Demichelis no quiso hacer reproches públicos a sus futbolistas. Dijo que los errores forman parte del juego y que el análisis más duro lo hará internamente con los responsables de la entidad: “No tengo reproches para ningún jugador porque errores vamos a cometer todos”.

El vestuario, según reconoció, está muy tocado. La derrota ante el Levante deja una sensación de hundimiento, pero todavía queda una jornada y el entrenador quiere que el equipo compita por orgullo, por responsabilidad y por la afición.

El Mallorca ya no depende de sí mismo. Pero Demichelis quiere que, al menos, termine LaLiga con una victoria. Después llegará el momento de las decisiones, de los balances y de una reconstrucción que el técnico argentino ya se ha ofrecido a encabezar.