El Tottenham cesa a Frank y pone a De Zerbi y Pochettino en la órbita

El Tottenham destituye a Thomas Frank y ya valora a Roberto De Zerbi y Mauricio Pochettino como posibles reemplazos en el banquillo

El Tottenham Hotspur hizo oficial la destitución de Thomas Frank como entrenador del primer equipo tras una racha de resultados preocupante que ha dejado al club al borde de la zona roja en la Premier League. La decisión fue comunicada este miércoles mediante un anuncio en los canales oficiales de la entidad londinense.

El técnico danés, de 52 años, había asumido el cargo el pasado verano en sustitución de Ange Postecoglou, pero su etapa en el norte de Londres apenas se extendió durante nueve meses. Lejos de revertir la dinámica irregular que arrastraba el equipo, los ‘Spurs’ han terminado inmersos en la lucha por evitar el descenso al Championship.

Números que condenaron su etapa

La derrota más reciente, un 1-2 ante el Newcastle en casa, terminó por sentenciar su futuro. El Tottenham encadena ocho partidos sin ganar en liga, su peor racha desde 2008, y se sitúa en la decimosexta posición, apenas unos puntos por encima de los puestos de descenso.

En términos estadísticos, Frank deja uno de los registros más bajos en la historia reciente del club en la era Premier: un 26,9% de victorias en liga. Desde su llegada en junio, el balance global fue de 13 triunfos, 11 empates y 13 derrotas. Aunque cinco de esas victorias se produjeron en la Champions League, competición en la que logró avanzar a los octavos de final tras finalizar cuarto en la liguilla, el rendimiento doméstico fue insuficiente.

En las competiciones nacionales, el panorama tampoco fue alentador. El equipo quedó eliminado tempranamente en la FA Cup frente al Aston Villa y cayó en la segunda ronda de la Copa de la Liga ante el propio Newcastle.

Un contexto complicado dentro y fuera del campo

La etapa de Frank no solo estuvo marcada por los resultados. El danés tuvo que gestionar una etapa de transición institucional, con movimientos en la cúpula directiva y tensiones públicas con referentes del vestuario como el capitán Cristian “Cuti” Romero. También se registraron episodios disciplinarios, como el caso de Yves Bissouma, apartado por reiterados retrasos.

A ello se sumó una grave crisis de lesiones, que en determinados encuentros dejó al técnico con hasta once bajas del primer equipo. Sin embargo, el club había realizado una fuerte inversión cercana a los 265 millones de euros en fichajes recientes como Xavi Simons, Mohammed Kudus, Conor Gallagher, Mathys Tel, Kevin Danso y la cesión de Randal Kolo Muani, lo que elevó las expectativas.

Una búsqueda abierta para el banquillo

Tras confirmarse la salida de Frank, comenzaron a surgir candidatos para ocupar el puesto vacante. El nombre que suena con más fuerza es el de Roberto De Zerbi, recientemente desvinculado del Olympique de Marsella y con experiencia previa en la Premier tras su paso por el Brighton.

También aparecen en la lista Rubén Amorim, exentrenador del Manchester United, y dos viejos conocidos de la afición: Harry Redknapp y Mauricio Pochettino, ambos con etapas destacadas en el club.

Desde la salida de Pochettino en 2019, el Tottenham no ha logrado consolidar un proyecto estable. Técnicos como José Mourinho, Antonio Conte, Nuno Espírito Santo, Postecoglou y ahora Frank han pasado sin lograr continuidad.

El club dispone ahora de once días sin competición oficial antes del próximo compromiso liguero ante el Arsenal, un margen clave para redefinir el rumbo. El objetivo es claro: recuperar estabilidad, alejarse del descenso y devolver al Tottenham a la élite del fútbol inglés.