Alineaciones Atlético de Madrid - Espanyol: alineación probable del Atlético y Espanyol en el partido de la jornada 25 de LaLiga

El RCD Espanyol viajará a la capital de España para enfrentarse al Atlético de Madrid en un duelo vital para ambos conjuntos por mantener sus respectivos puestos de privilegio en la tabla clasificatoria. Un partido que se presenta con alguna que otra baja en ambos equipos

Atlético de Madrid y RCD Espanyol se citan en el día de hoy en el Riyadh Air Metropolitano, en el encuentro correspondiente a la jornada 25 del campeonato nacional de liga. Para ello, el Cholo Simeone no podrá contar con jugadores importantes que están lesionados o sancionados. Por su parte, Manolo González cuenta con casi toda la plantilla para este duelo. Calero ha sido la única baja que ha sufrido durante la semana el cuadro perico, que se une a la del jugador “franquicia” del equipo.

Nico González fuera, al igual que Pablo Barrios, para recibir al Espanyol

Por su parte, Diego Pablo Simeone debe cambiar cosas para revertir la dinámica del club colchonero en las últimas jornadas. Lleva tres jornadas sin sumar los tres puntos y ante el Espanyol en casa puede ser una gran oportunidad. Sin embargo, son varias las bajas y los jugadores con los que no podrá contar. La más sensible es la de Pablo Barrios, quien estaba jugando absolutamente todo y siendo importante en la medular. Hay que sumarle la sanción de Rodrigo Mendoza al acumular su quinta amarilla la pasada jornada. Nico González es la gran ausencia esta jornada. Tras su partido en Butarque ante el Rayo Vallecano, acabó lesionado en el muslo.

Por ello, Jan Oblak apunta a comenzar bajo palos en el Metropolitano. Marc Pubill por la derecha, Giménez y Hancko en el centro de la zaga y Ruggeri el lateral zurdo para cerrar la línea defensiva. Por otro lado, Marcos Llorente y Cardoso parecen ser los elegidos para formar el doble pivote; Alex Baena será el jugador que organice el fútbol del Atlético de Madrid desde el centro del campo. En la zona ofensiva, los extremos serán ocupados por Giuliano Simeone y Almada. El puesto de ariete es para Sörloth.

Fernando Calero se une a Javi Puado en la enfermería

El técnico perico cuenta con alguna que otra baja para este duelo. La baja de Javi Puado por lesión en la rodilla es bastante sensible para un jugador que siempre ha sido indiscutible. Fernando Calero es la otra baja para Manolo González; el central sufre contracturas en el cuádriceps de su pierna y es baja para el choque en la capital de Madrid. El resto de la plantilla está disponible al completo para el entrenador gallego.

De esta manera, el RCD Espanyol podría comenzar en portería con Marko Dimitrovic. Por delante podrían formar una línea defensiva de cuatro: El Hilal, Riedel, Cabrera y Carlos Romero. Por otro lado, Urko, Pol Lozano y Terrats son los principales candidatos para estar en el once de esta noche. La zona ofensiva será para Dolan y Pere Milla en las bandas y para Roberto en la posición del nueve.

Onces posibles de Atlético de Madrid y Espanyol

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Pubill, Giménez, Hancko, Ruggeri; Marcos Llorente, Cardoso, Alex Baena; Giuliano Simeone, Almada y Sörloth

RCD Espanyol: Marko Dmitrovic; El Hilal, Riedel, Cabrera, Carlos Romero; Urko, Pol Lozano, Terrats; Dolan, Pere Milla y Roberto.