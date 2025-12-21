Los veteranos del Valencia, volcados con Penev: “Estamos cerca de alcanzar el 50% de lo que necesita”

El ex futbolista búlgaro continúa hospitalizado en estado grave en Alemania por el cáncer de riñón que padece. Para visibilizar su causa y ayudar a la pequeña Lía, los veteranos del Valencia han jugado un encuentro solidario frente a los del Hércules

Se siguen sucediendo los gestos de apoyo hacia Lubo Penev, ex futbolista búlgaro que brilló con fuerza en LaLiga en la década de los noventa y se encuentra ingresado a sus 59 años en una clínica oncológica de Alemania en estado grave, debido al cáncer de riñón que padece. De momento, los médicos que lo tratan siguen estudiando los pasos a seguir, aunque su estado de salud es realmente delicado y está descartado el tratamiento con quimioterapia. Todo pasa por una costosa operación, lo que unido a los importantes gastos que conlleva su hospitalización ha llevado a su familia a pedir ayuda y abrir una cuenta bancaria para solicitar donaciones.

Desde el primer momento, las asociaciones de veteranos de los cuatro clubes por los que pasó en España (Valencia, Atlético de Madrid, Celta de Vigo y Compostela) recogieron el guante y han mostrado su respaldo para recaudar fondos con iniciativas como la llevada a cabo este domingo en el Polideportivo municipal de la localidad de Sant Joan d’Alacant, donde ha tenido lugar un partido amistoso muy especial entre ex futbolistas del Hércules y el Valencia.

Una camiseta muy especial que será rifada

De un lado, los veteranos del conjunto che aprovecharon para seguir visibilizando la causa de Lubo Penev. Para ello, lucieron unas camisetas con su nombre, las mismas que el equipo dirigido por Carlos Carberán ya mostró en Mestalla en los prolegómenos del encuentro ante el Sevilla FC. Una prenda que recuerda al mítico ex delantero nacido en Sofía y que será sorteada entre todos aquellos aficionados que se solidaricen y pongan su granito de arena. Para ello existe una Fila 0 a través del número de cuenta: ES14 2100 8681 5002 0012 4226.

Los ex compañeros de Penev, orgullosos

En este sentido, el ex jugador valencianista Fernando Giner, que compartió vestuario con el búlgaro, ha desvelado que la recaudación marcha por buen camino. “Estamos cerca de alcanzar el 50% de lo que necesita”, ha explicado el ex defensor che, que participó en el encuentro junto a otros como Sempere, Juan Sánchez, Míchel Herrero o Javier Subirats, que mostró su satisfacción por participar en una cita con un doble cariz solidario. "Para nosotros es maravilloso dedicar una mañana para ayudar a Lía y, de paso, visibilizar la causa de Lubo", señaló el que fuese también director deportivo del Valencia.

Fondos para la Asociación Pequeño Fresno

Y es que, además de tener muy presente a Penev, el partido tenía como fin recaudar fondos para la Asociación Pequeño Fresno de la localidad alicantina, para así poder ayudar a la pequeña Lía y dar visibilidad al Complejo de Esclerosis Tuberosa que padece. Lía es una niña de dos años afectada por esta enfermedad que le hace sufrir tumores en el cerebro que a su vez le provocan epilepsia refractaria, una condición que requiere terapias continuas, exámenes médicos especializados y posibles intervenciones quirúrgicas, con costes elevados que su familia no puede asumir por completo. Así, quienes lo deseen pueden colaborar mediante Fila 0 a través del número de cuenta: ES14 2100 8681 5002 0012 4226. Lógicamente, lo de menos fue el resultado del encuentro, que acabó con victoria por 3-4 a favor de los valencianistas.