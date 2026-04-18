España golea a Ucrania y reaviva su camino al Mundial

La Selección de Sonia Bermúdez reacciona tras caer ante Inglaterra, firma una ‘manita’ clave en Córdoba y se jugará el liderato del grupo en junio con las ‘Lionesses’

La Selección española femenina de fútbol goleó a Ucrania (5-0) en el Nuevo Arcángel de Córdoba en la cuarta jornada de clasificación para el Mundial 2027, un triunfo imprescindible tras la derrota ante Inglaterra que condiciona el grupo.

El equipo de Sonia Bermúdez cumplió con las exigencias del contexto: sumar tres puntos y mejorar el golaverage, ya que solo el primer puesto da acceso directo al Mundial de Brasil. España necesitará ganar a Inglaterra en junio para aspirar a esa plaza.

Un inicio fulgurante que marcó el partido

España salió decidida a resolver pronto el encuentro. Apenas habían pasado dos minutos cuando Edna Imade abrió el marcador con un potente cabezazo tras centro de Lucía Corrales, confirmando el plan ofensivo del combinado nacional.

El gol permitió a la ‘Roja’ dominar con claridad, monopolizando la posesión y encerrando a Ucrania en su campo. La medular, liderada por una sólida actuación de Serrajordi, sostuvo el ritmo ante la ausencia de Patri Guijarro.

Dominio sin premio y susto antes del descanso

Pese al control absoluto, España no logró ampliar la ventaja en la primera mitad. Jugadoras como Alexia Putellas o Claudia Pina generaron ocasiones, pero faltó precisión en los metros finales.

Ucrania, sin apenas protagonismo ofensivo, estuvo cerca de empatar en un contragolpe antes del descanso. Ovdiychuk estrelló un potente disparo en el poste, avisando a España de que el partido seguía abierto.

El susto obligó a reajustar el plan. España necesitaba más contundencia si quería cumplir con el objetivo del golaveraje y seguir luchando por la primera plaza.

La segunda parte desata el vendaval ofensivo

El paso por vestuarios cambió por completo el escenario. De nuevo Edna Imade, otra vez de cabeza y tras centro de Corrales, firmó el segundo gol nada más comenzar la segunda mitad. La entrada de Vicky López fue decisiva para acelerar el juego ofensivo. España ganó profundidad, verticalidad y presencia en el área, activando también a Salma Paralluelo y Alexia Putellas.

El tercer gol llegó en el minuto 60, cuando María Méndez remató otro centro lateral, confirmando la superioridad aérea de la Selección. Poco después, Eva Navarro firmó el cuarto con un disparo desde la frontal que sentenció el encuentro.

Vicky López culmina la goleada en Córdoba

La guinda llegó en el minuto 75 con una gran acción individual de Vicky López, que recortó a la portera y definió con calidad para cerrar la ‘manita’. El resultado reflejó la diferencia entre ambos equipos en la segunda mitad, con una España mucho más efectiva y liberada tras superar las dudas iniciales.

El Nuevo Arcángel volvió a ser talismán. La afición respondió pese al calor y acompañó a un equipo que necesitaba reencontrarse con su mejor versión tras lo ocurrido en Wembley.

Edna Imade y Lucia Corrales celebran tras marcar un gol durante el España 5-0 Ucrania

España se jugará el liderato ante Inglaterra

Con esta victoria, España mantiene vivas sus opciones de clasificación directa al Mundial 2027. Sin embargo, el margen de error es mínimo tras la derrota previa ante Inglaterra.

El próximo enfrentamiento ante las ‘Lionesses’, previsto para junio, será decisivo. Un triunfo permitiría igualar a puntos y dejar la clasificación en manos del golaverage, donde la goleada ante Ucrania puede resultar determinante.

España ha dado el primer paso de los tres que le quedan en este tramo final. Ha respondido con autoridad cuando más lo necesitaba. Ahora, el reto es mayor: confirmar esta reacción ante su gran rival y demostrar que sigue siendo una de las Selecciones dominantes del fútbol mundial.