Alexia Putellas lidera la reacción de España tras la derrota ante Inglaterra en Wembley

Tras el tropiezo ante la Selección inglesa femenina en Wembley, la capitana de la Selección española femenina apela al trabajo y a ganar los tres partidos restantes para mantener vivas las opciones de clasificación directa al Mundial 2027

Alexia Putellas tomó la palabra tras la derrota de la Selección española femenina ante Inglaterra en Wembley, un resultado que frena la racha del equipo, pero no cambia el objetivo principal: lograr la clasificación directa para el Mundial de 2027. España cayó por 1-0 en Londres en un partido marcado por la falta de acierto y un error defensivo que terminó condenando al equipo de Sonia Bermúdez.

La centrocampista dejó claro el mensaje dentro del vestuario: todavía queda camino por recorrer. España se mantiene segunda en el grupo, a tres puntos de Inglaterra, y depende de sí misma para revertir la situación en las tres jornadas restantes de la fase de clasificación.

Alexia Putellas marca el camino tras el tropiezo en Wembley

La jugadora del FC Barcelona fue contundente tras el partido. Su discurso giró en torno a la autocrítica y la reacción inmediata del equipo, sin buscar excusas tras una derrota que evidenció errores en ambas áreas.

Putellas mandó rápidamente un mensaje de confianza a las jugadoras: “No nos vamos a rendir”. A la par que restó importancia a la derrota: “Estamos en la mitad del camino de esta clasificación. Hemos jugado tres y nos quedan otros tres”.

Dominio sin premio y una derrota que rompe la racha

Pese al resultado, los datos reflejan un partido en el que España tuvo más protagonismo. El equipo controló la posesión y generó numerosas ocasiones, pero la falta de acierto y los detalles en momentos clave inclinaron el marcador a favor de Inglaterra.

La Selección inglesa aprovechó un saque de esquina para adelantarse en el marcador por medio de Lauren Hemp, en una acción en la que España no logró despejar con contundencia. A partir de ahí, el conjunto español buscó el empate, pero se encontró con los postes y con una sólida actuación defensiva rival.

La clasificación se complica, pero sigue en manos de España

El resultado deja a España en una situación exigente de cara al resto de partidos de la fase de clasificación. Inglaterra lidera el grupo con tres puntos de ventaja y un mejor diferencial de goles, lo que obliga a las de Sonia Bermúdez a firmar un pleno de victorias.

Para lograr el primer puesto, la Selección deberá imponerse en los tres partidos restantes, incluyendo el duelo directo ante Inglaterra que se disputará en Son Moix el próximo 5 de junio. Ese encuentro se presenta como una final anticipada.

Ucrania, primer paso obligado para el Mundial 2027

Antes de ese enfrentamiento clave, España deberá centrarse en el partido ante Ucrania, donde el objetivo no será solo ganar, sino hacerlo con una diferencia amplia de goles para equilibrar el balance en el grupo.

El equipo ya ha demostrado su superioridad ante este rival, pero ahora la exigencia es mayor. La diferencia de goles puede ser determinante en caso de empate a puntos al final de la fase.

Confianza en la reacción y un mensaje claro desde el vestuario

Pese al golpe sufrido en Wembley, el mensaje dentro del grupo es de confianza. España mantiene intactas sus opciones y afronta este tramo final con la convicción de poder revertir la situación.

Alexia Putellas fue clara al respecto: el equipo no se rinde y buscará ganar los tres partidos restantes para alcanzar el objetivo. La respuesta deberá llegar en el campo, empezando por el próximo compromiso y con la mirada puesta en ese duelo decisivo ante Inglaterra en casa.