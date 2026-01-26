Five Eleven Capital, socios inversores de Sergio Ramos y amigos de Antonio Cordón: respuestas para las preguntas que se hace la afición del Sevilla

Así es el fondo inversor que apoya económicamente la propuesta con la que el central de Camas ha convencido a la mayoría de grandes accionistas del club nervionense, que le han otorgado el pertinente periodo de exclusividad para realizar una auditoria en pos de conocer el estado real de la entidad previa a la compra

¿Qué es Five Eleven Capital? y ¿qué empresarios se esconden tras él? son dos preguntas muy recurrentes entre la afición del Sevilla FC después de conocer que el grupo presidido por el argentino Martín Ink y con sede en Madrid es el principal respaldo financiero para la oferta en firme que Sergio Ramos ha presentado y ha avalado con una LOI -'Letter of Intent', carta de intenciones, en inglés- para adquirir un principio de acuerdo para comprar un paquete mayoritario de acciones del club nervionense a expensas del minucioso análisis de la 'Due diligence'.

Sergio Ramos expuso su plan a los accionistas del Sevilla FC el pasado 15 de enero, en una reunión a la que llegó acompañado de su hermano René y del abogado Julio Senn, quien ya tuvo un papel clave en la venta del Real Valladolid a un grupo mexicano por parte de Ronaldo Nazario. El camero presentó una oferta de 450 millones de euros (deudas incluidas) y demostró el músculo financiero que le garantiza Five Eleven Capital, consorcio fundado en enero de 2024 cuya aspiración es imitar el modelo de multipropiedad de clubes de fútbol que intenta expandirse por Europa y que en 2025 intentó comprar el RCD Espanyol.

Así funciona Five Eleven Capital, grupo inversor que respalda la oferta de Sergio Ramos para comprar el Sevilla

Según reza en su propia biografía, el propósito empresarial de Five Eleven Capital reside en conseguir que cada uno de sus clubes actúe de una forma autónoma pero con una permanente interconexión, con el fin de poder entablar sinergias y filosofías de trabajo similares a las estrategias que desde hace tiempo llevan a cabo otros gigantes financieros con presencia en el mundo del deporte, como el City Group o la familia Red Bull. "Un ecosistema empresarial centrado en el fútbol", resume el grupo.

Ésa es la presentación que aparece nada más visitar la web oficial de la sociedad, que asegura que también se dedica "a ofrecer a los futbolistas segundas oportunidades con las que puedan reestructurar sus carreras, así como fomentar la colaboración de sus clubes y empresas para lograr ser una fuerza transformadora en el futuro del fútbol".​

Five Eleven Capital tiene su principal foco en el mercado de España, Portugal, Brasil, donde también intentó recientemente hacerse con el control del Juventude, y Hungría, país en el que adquirió un 10 por ciento de las acciones del Debreceni SC que luego revendió a finales de la pasada 2024/2025. De salir bien esta negociación abierta tras el reciente viaje de Ramos, el Sevilla FC pasaría a ser su nuevo buque insignia.

Las caras visibles de Five Eleven Capital: Martín Ink, Andrés Tortarolo y Marc Boixasa, el sustituto de Antonio Cordón

Su fundador y presidente es el empresario argentino Martín Ink, conocido en Madrid por poner en marcha el Museo Legends de la Puerta del Sol, centro de la capital de España. Apasionadísimo forofo del fútbol en general y de la selección de su país en particular, es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y cursó un postgrado para especializarse en el área de fusiones y adquisiciones en la Universidad Austral.

La mano derecha de Martín Ink, tal y como consta en un reportaje elaborado por la Agencia EFE, es el también argentino Andrés Tortarolo, cofundador de Five Eleven Capital y director del departamento de Ingresos; además de ser el CEO de Vanquish Sportainment, una agencia con sede también en Madrid que gestiona los derechos de imagen de futbolistas.

Otro de los hombres fuertes del proyecto es el catalán Marc Boixasa, director de Fútbol en cuyo currículum aparecen trabajos para clubes como el Manchester City y el Burnley antes de formar parte de este conglomerado como sustituto de Antonio Cordón, actual director deportivo del Sevilla FC y evidente nexo en las negociaciones entre el fondo inversor encabezado por Sergio Ramos y algunos de los principales accionistas de la entidad (en el preacuerdo a día de hoy no está Del Nido Benavente).