El regalo de despedida de Nobel Mendy, que colabora en la hucha para el nuevo delantero

Su contrato de cesión con opción de compra incluye una cláusula por la que los franjirrojos estaban obligados a comprar el 80% de su pase en cuanto disputara diez partidos, lo que sucedió el 2 de enero

Nobel Mendy es, desde el pasado 2 de enero de 2026, jugador en propiedad del Rayo Vallecano a todos los efectos. Y es que el contrato de cesión por parte del Real Betis al conjunto franjirrojo incluye una cláusula por la que la opción de compra pasa a ser obligación si el central senegalés disputa 10 partidos, lo que ocurrió con el primero del nuevo año contra el Getafe CF. La noticia la desvela Radio Marca, que habla de que el zaguero zurdo es a todos los efectos ya futbolista del conjunto madrileño hasta el 30 de junio de 2030.

Abonarán los de la calle Payaso Fofó a los de La Cartuja la nada desdeñable cifra de 2,4 millones de euros por el 80% del pase del zurdo, si bien otras fuentes hablan de que el citado cambio en las condiciones se activará cuando llegue a los 20 partidos oficiales con, al menos, 45 minutos sobre el campo. Sea como fuere, parece algo cantado e inminente por entrar regularmente en los planes de Iñigo Pérez, pues lleva 13 encuentros entre LaLiga y la Copa del Rey, aunque el siguiente se lo perderá tras su expulsión en Balaídos.

La cuantía de las variables por Mendy, la plusvalía y los posibles pellizcos futuros

Al tener únicamente 21 años, al Real Betis, que obtendrá 1,5 millones limpios de la operación de traspaso al Rayo Vallecano de Nobel Mendy al haber pagado unos 900.000 euros al Paris FC por su pase, le pertenecen también dos años de formación de los siete remunerados (entre los 16 y los 23), un mecanismo de solidaridad que no entrará en vigor ahora, pues necesita de una transferencia internacional, pero sí en el futuro si se marcha a jugar a otro país. Porque hay que recordar que en La Cartuja retienen el 20% de sus derechos para 'rascar' en una futura venta, además de unas variables que pueden llevar el montante total por el africano hasta cerca de los cinco millones en total.

Para el artillero invernal o para los refuerzos estivales

Dependiendo de si se ejecuta con los 10 partidos o ya con la veintena, los 2,4 millones de euros del primer pago por Nobel Mendy servirán para rellenar la hucha invernal o la estival, amén de acortar la partida del Rayo Vallecano para reforzarse en una de las dos ventanas citadas. En la vigente, los verdiblancos buscan de manera prioritaria un delantero que eleve la competencia con el ahora renqueante 'Cucho' Hernández, para lo que procurará las salidas del 'Chimy' Ávila y Cédric Bakambu. Ese ingreso más o menos esperado ayudaría sobremanera.