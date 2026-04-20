Antony ya tiene su sevillana, 'Antonio de Triana', que busca conquistar la Feria de Abril

El grupo Relío ha sido el encargado de crear esta sevillana en honor al extremo brasileño del Real Betis, una melodía que busca conquistar el sector bético en la Feria

Este lunes comienza la tan ansiada, para muchos, Feria de Abril. Durante estos días, la capital hispalense colorea sus calles de albero para poder disfrutar de una gran semana donde el pasar un buen rato con los seres queridos se antoja lo más importante. Esta festividad ya ha alcanzado una relevancia casi mundial, y son muchos los que se pasan por el Real de la Feria para poderla vivir al máximo. Todo esto en una ciudad donde todo se eleva al cuadrado, y hace que todo se viva de forma intensa, dejando la Feria muchas imágenes y recuerdos que quedan en el imaginario colectivo.

Si hay algo que no es ajeno a esto es el fútbol, y es que tanto el Sevilla FC como el Real Betis suelen copar el protagonismo durante toda la semana. Partiendo desde el color de las casetas hasta los habituales piques, el tema futbolero suele ser un gran tópico de conversación. Muchos son los jugadores que suelen acogerse a esa idiosincrasia propia de la ciudad y, sin lugar a duda, el que copa ahora ese foco es Antony. A pesar de que no está pasando por un gran momento, todo lo que transmite hace que su figura alcance una notable relevancia en la ciudad. Tanto que ya tiene hasta su propia sevillana.

En ESTADIO Deportivo, hemos podido hablar con Fran Rivera, miembro del grupo Relío, para que nos explique la historia de la sevillana. "La discográfica nos lo propuso y creíamos que había sido un efecto en el beticismo muy positivo. Cuando pensamos de sacar el videoclip, estaba un poquito en horas bajas y quizás pues este vídeo también animara un poco la afición y al propio jugador. Tanto la discográfica como nuestro productor musical como el compositor Alex Ortiz del tema fraguaron todo para que así fuese", declaró.

¿Son béticos? Eso es lo que muchos se preguntan al escuchar esta sevillana, que claramente tiene una dedicatoria al equipo de Heliópolis. Estos rumores, finalmente, han sido medio 'confirmados'. "El dúo Relío es de Huelva. ¿Simpatizantes del Betis? Sí. Al hijo de Alfonso Sánchez, mi compañero, le encanta el Betis y después nuestro productor musical Fran Carmona y Alex Ortiz, que es de donde sale el tema, pues también son béticos. Ha nacido de las manos de ellos", respondió.

Ahora queda una duda en el ambiente, y es saber si Antony habrá escuchado una de las sevillanas que más sonará en las casetas de los béticos. Por ahora, no tienen constancia de ello, pero tampoco tienen dudas. "No hemos hablado con él, lógicamente, no sabemos si alguien de la productora ha hablado con él. No nos cabe la menor duda que lo habrá escuchado. Esto ya lo ha escuchado muchísima gente y hay foros que están hablando muchísimo de este tema", respondió.

Por último, quiso lanzar un mensaje a todos los béticos, dejándoles un importante recado para esta semana. "Estamos encantadísimos de que esto esté llegando a la afición del Betis. Lo hemos hecho con todo el cariño del mundo y esperemos que lo disfruten mucho y se escuche mucho en esta Feria", finalizó.