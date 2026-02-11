El Barça se pone en lo peor con Kevin Punter y Satoransky, y Xavi Pascual mira arriba: "Vamos al límite y la plantilla no es larga"

El técnico catalán no cree que Satoransky llegue al domingo y con Punter, en principio, no cuenta para la Copa

El Barça está en el Top-4 de la Euroliga, pelea por el segundo puesto de la ACB y aparece como alternativa a Real Madrid o Valencia Basket en la Copa. Es un rol que se esperaba de él por historia, pero si se analiza cómo lo está logrando hay que darle un mérito tremendo y así lo reconoce su entrenador, Xavi Pascual.

El técnico barcelonista ha tenido que afrontar los dos últimos meses de competición con las lesiones de Will Clyburn, de Toko Shengelia, de Jan Vesely, de Juan Núñez... y a este último ha añadido en estos últimos días al base Tomas Satoransky y al escolta Kevin Punter, dos piezas claves en su equipo.

"Vamos al límite y la plantilla no es larga. Jugaremos con dos jugadores menos y lo que vendrá, la situación es complicada", reconocía Pascual en la previa de su duelo ante el París Basketball, el último en Euroliga antes del parón de la próxima semana, cuando afrontará la copa del Rey. Pese a ello, el técnico de Gavá asegura que su equipo no renunciará a competir por la victoria a pesar de dichas ausencias, como viene haciendo en los últimos tiempos.

Aunque el parte médico sobre Kevin Punter decía que estaría entre dos y cuatro semanas de baja, lo que lo descartaba para la Copa del Rey, Pascual da esperanzas de que pueda llegar a tiempo. "Kevin (Punter) no llegará para jugar contra el Manresa, veremos si llega a la Copa... Con Tomas (Satoransky) vamos día a día y veremos si llega al domingo. No soy muy positivo al respecto", acepta Xavi Pascual, que con eso reconoce que sí estará para el torneo copero. "No queremos ocultar ningún tipo de información, pero es la realidad", ha comentado.

Ante esto, espera ante el cuadro parisino la ayuda de los aficionados, pese a las frustraciones que han vivido en casa en los últimos partidos europeos. "El Palau siempre nos ayuda, nunca nos falla, y, a pesar de que es un partido que coincide con el fútbol, espero que venga mucha gente a ayudarnos", señalaba sobre el hecho de que sea a la misma hora del Atlético-Barça de Copa del Rey de fútbol.

Joel Parra asume su papel de 'salvador'

Con la baja de Clyburn antes y de Punter ahora, otros como Brizuela o Joel Parra tienen que dar un paso adelante y asumir más protagonismo en la rotación, algo que el ex del Joventut acepta. "Lo que se me da bien es ese nivel de intensidad, siendo titular o saliendo desde el banquillo. Me siento muy cómodo en ese papel. No tengo el talento de Punter o Clyburn, mi talento es aportar energía, intensidad, rebote y defensa. Ese es mi rol en el equipo”, señala Joel Parra, clave en los últimos encuentros.

Parra tiene claro que tanto él como el Barça están teniendo altibajos, pero da buena nota al año que están haciendo hasta ahora. "Es imposible estar al 100% durante toda la temporada. Tuvimos un momento de bajón y ahora tenemos dos partidos -contra el París y el Manresa- que son vitales para llegar de la mejor manera posible a la Copa del Rey", valoraba el ala-pívot blaugrana.