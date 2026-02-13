Mónaco - Baskonia: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Euroliga

Los chicos de Paolo Galbiati esperan aprovechar el convulso momento de los del Principado para sumar su segunda victoria a domicilio en la máxima competición continental

Hace tiempo que el Kosner Baskonia parece no jugarse nada en la Euroliga de la presente temporada, pero justo por ello es más elogiable que estén peleando con todo día tras día, siendo el siguiente choque este viernes 13 de febrero frente al Mónaco.

El plan de cara a estar 28ª jornada es pescar en río revuelto. Los de Paolo Galbiati intentarán aprovechar los problemas de institucionales que afectan al equipo del Principado para cambiar el paso como visitante europeo. Los problemas financieros del club monegasco han afectado de lleno al rendimiento deportivo de un equipo llamado a estar en la pelea por llegar a la Final Four, pero que sus cinco últimas derrotas consecutivas en la competición continental le han cambiado el foco, al menos de momento.

El rival del equipo azulgrana ocupa la décima plaza y marca el límite con el 'play in' con 15 triunfos, seis más que un Baskonia que, como decíamos, mira al día a día. En la liga francesa han conseguido levantar el vuelo, pero en los partidos europeos, los de Vassilis Spanoulis están sufriendo más de lo esperado. Bayern, Zalgiris, Virtus, Real Madrid y Estrella Roja han sido sus últimos verdugos.

A pesar de todo, el Mónaco sigue siendo el segundo equipo que más puntos anota por partido gracias a un elenco de estrellas comandado por Mike James, que cuenta con escuderos de lujo como Alpha Diallo, Elie Okobo, Nikola Mirotic o Daniel Theis, entre muchos otros.

Las bajas para el partido

Otra de las claves del juego del equipo del Principado es el buen balance que maneja con las asistencias y los balones perdidos, unas diferencias que indican la capacidad del Mónaco de jugar en equipo y encontrar espacios para hacer canastas sin tomar riesgos. El técnico griego no podrá contar en la pintura con uno de sus postes destacados, Kevarrious Hayes, mientras que en el Baskonia sigue sin estar disponible Tadas Sedekerskis.

A qué hora es el Mónaco - Baskonia de la jornada 28 de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Mónaco y el Baskonia, perteneciente a la jornada 28 de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este viernes 13 de febrero a partir de las 19:30 horas en el Salle Gaston Médecin de Mónaco.

Dónde ver en TV y online el Mónaco - Baskonia de la jornada 28 de Euroliga

Este partido entre el Mónaco y el Baskonia se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del equipo español se retransmitirá a través de M+ Vamos (diales 8 y 50).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.