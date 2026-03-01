Los Lakers le dan una sorpresa a Luka Doncic por su cumpleaños

Gran partido del equipo angelino en San Francisco y cómoda victoria ante los Warriors; los Rockets pierden ante los Heat en Miami y Kevin Durant agranda su leyenda

Los Angeles Lakers festejaron el 27 cumpleaños de Luka Doncic con una plácida victoria en San Francisco ante unos diezmados Golden State Warriors, quienes sin Stephen Curry de Jimmy Butler poco pudieron oponer.

El triunfo de los Lakers llega en una jornada en la que cayó otro de los gallitos del Oeste, unos Houston Rockets que, pese a los 32 puntos de Kevin Durant, no pudieron vencer en Miami.

Durant, precisamente, logró con esa marca agrandar su historia en la NBA al entrar en el Top-5 de jugadores con más partidos de 30 puntos o más, desbancando de ese quinto puesto a Kobe Bryant.

Con esos resultados los Lakers siguen ocupando la última plaza de 'play off' en el Oeste y se mantienen en la pelea por la tercera posición, que tienen precisamente los Houston Rockets a dos victorias en una lucha muy apretada en la que también están Nuggets y Timberwolves.

Los Lakers se permiten ganar y descansar ante los Warriors

Los Angeles Lakers sólo fueron por detrás de los Warriors con el 2-0 inicial y ya mandaban de 13 al final del primer cuarto en un partido que ganaron de forma cómoda y sin perder ninguno de los periodos. Luka Doncic anotó 26 puntos, cogió seis rebotes y repartió 8 asistencias ante un rival que tuvo a Gui Santos como máximo anotador con 14 puntos.

A Doncic se unió un LeBron James que aportó 22 puntos, 9 asistencias y 7 rebotes, y Austin Reaves, que sumó 18 puntos. Y eso que su entrenador, JJ Redick, dio muchos relevos y descanso y ninguno de sus hombres pasó de los 30 minutos.

Con Kevin Durant no fue suficiente para los Rockets

En Miami, los Heat marcaron diferencias en el último cuarto ante unos Rockets que pelearon la victoria gracias a los 32 puntos y 8 asistencias de Kevin Durant, que se vio esta vez poco acompañado.

En cambio, en los Miami Heat, hasta siete jugadores acabaron con dobles dígitos en anotación en la victoria de su equipo, y eso que no contaban con su máximo anotador, Normal Powell.

La igualdad se mantuvo, no ostante, hasta los tres últimos minutos, cuando 9-0 de parcial para los Heat cerró el encuentro. Pelle Larsson, con veinte puntos -diez de ellos en el último cuarto-, fue clave. Bam Adebayo anotó 24 puntos y capturó 11 rebotes, y Tyler Herro acabó con 18 puntos y un 8 de 12 en el tiro.

En el resto de partidos, Brandon Miller lideró con 26 puntos y 8 rebotes la victoria de los Honets ante los Blazers de un gran Jrue Holiday; los Pelicans, con Saddiq Bey como mejor hombre, vencieron a los Jazz; y los Raptors se mantienen en la pelea por las primeras plazas en el Este gracias a un triunfo sobre los Wizards en el que Immanuel Quickley hizo un doble doble de 27 puntos 11 asistencias.

Resultados NBA hoy 1 de marzo

Charlotte Hornets 109-93 Portland Trail Blazers

Miami Heat 115-105 Houston Rockets

Washington Wizards 125-134 Toronto Raptors

Golden State Warriors 101-129 Los Ángeles Lakers

Utah Jazz 105-115 Nueva Orleans Pelicans