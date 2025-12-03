Razgatlioglu da el salto a Moto GP con Yamaha: ''Su objetivo es convertirse en uno de los mejores pilotos''

El expiloto Sofuoglu lanza una auténtica declaración de intenciones sobre el futuro de su compatriota y tricampeón de SBK junto al Pramac Racing

A principios del pasado mes de noviembre, Toprak Razgatlioglu pudo probar por primera vez la M1 desde que se anunció que iba a correr en MotoGP con Yamaha. Los sueños se cumplen, y eso lo sabe bien el turco que en la próxima temporada cambiará de equipo a Pramac como tricampeón del mundo de SBK. Su representante, Kenan Sofuoglu, ha revelado en GPone que ''su primer objetivo es llegar a convertirse en uno de los mejores pilotos de Yamaha''.

Razgatlioglu se llevó y celebró su tercer título mundial de Superbike en el Circuito de Jerez en octubre, donde hizo una celebración espectacular tras una vuelta de honor quemando ruedas y haciendo un pequeño espectáculo en honor a su padre que era un motociclista de acrobacias.

Razgatlioglu tiene que pulir detalles, pero deja buenas sensaciones en Yamaha

El Circuito de Motorland Aragón fue el elegido por los japoneses para realizar un test privado para continuar con el desarrollo de la nueva V4. Precisamente en estas jornadas volvió Razgatlioglu a subirse en una MotoGP dos años y medio después del intento en esta pista. Tanto es así que el Team Manager del equipo, Gino Bori, dijo las siguientes palabras sobre el turco de 29 años tras el ensayo: ''Estoy bastante sorprendido e impresionado con su mentalidad y su estilo de pilotaje''.

''Todos sabemos que es increíble en las frenadas. Pero hoy ha demostrado que es capaz de cambiar su estilo de pilotaje en muy poco tiempo. Le dimos un pequeño consejo y aprendió muy rápido.Es un tipo muy amable, es fácil hablar con él. Para mí no es difícil comunicarnos e intercambiar puntos de vista. Parece un amigo de toda la vida'', añadiendo también que el turco entendió desde el principio y se que no debía ''frenar tan bruscamente'', pero tras corregir ciertos detalles todo va sobre ruedas y que ''ha encajado bien con nuestro estilo en MotoGP''.

La prueba con Yamaha Motor Racing en Aragón fue una forma de probar por primera vez todos los cambios a los que se enfrentará la próxima temporada, dejando atrás su etapa de dos años con BMW y aventurándose a MotoGP. El expiloto Sofuoglu, que tiene el récord de títulos del Campeonato Mundial de Supersport 5, destaca que para Razgatlioglu es ''gran cambio'' y que tiene que ir ''paso a paso''. Comenta también que ''el talento de Toprak es profundo'' y que aún no saben ''cómo de fuerte puede llegar a ser''.

Aún así, el mentor de Razgatlioglu es prudente: ''Por el momento no podemos decir mucho porque nuestra aventura aún no ha comenzado. Después de unas carreras podremos empezar a juzgar, pero por el momento no tenemos ni idea''. Sofuoglu subraya que ''Topak era muy fuerte en SBK y quería lograr este sueño'', aunque aún habrá que esperar para ver como se desenvuelve en la categoría: ''Queremos verlo en el podio y tarde o temprano ver como se convierte en el campeón de SBK y MotoGP''.