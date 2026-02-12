Lewandowski marca una fecha para tomar una decisión sobre su futuro

El delantero del Barcelona, que acaba contrato el próximo mes de junio, decidirá si renueva con la entidad azulgrana o acepta una de las ofertas que tiene sobre la mesa tras las elecciones a la presidencia del club

Lewandowski mantiene la incertidumbre con respecto a su futuro, pese a que cada vez queda menos para el mes de junio, cuando pone punto final a su contrato con el Barcelona. A expensas de lo que pueda ocurrir en el corto - medio plazo, el delantero de 37 años no pierde la efectividad goleadora, ya que esta temporada ya ha firmado 13 tantos. Por ello, la confianza de Hansi Flick en el polaco es clara, vistas sus titularidades fijas en los últimos encuentros. No obstante, el ex del Bayern de Munich se marca las elecciones a la presidencia del club como el momento para tomar una decisión sobre su futuro, con Laporta como principal favorito para volver al cargo el 15 de marzo.

Hansi Flick y las dudas con el futuro de Lewandowski

Hansi Flick no es ajeno a la situación que está atravesando Lewandowski, indiscutible en el Barcelona pero en un meses puede ser libre para firmar por cualquier equipo. Por ello, el técnico alemán, en muchas ruedas de prensa, tiene que salir al paso y valorar el momento del polaco y lo que espera de aquí a final de temporada: "Lo que siento ahora es que hemos hablado varias veces. No tiene que pensar en la próxima temporada, tiene que centrarse en esta. Está haciendo un buen trabajo, a veces quiere jugar más, en los partidos importantes, 90 minutos, pero no siempre puede ser así. Le encanta jugar para el Barça, veremos lo que pasa al final de la temporada. No sabemos qué puede pasar, no es el momento de hablar de esto. Tenemos la estabilidad y la queremos mantener en el futuro. Ya habrá tiempo".

Los números de Lewandowski confirman que el foco lo tiene puesto en la actual campaña, donde ha logrado 13 tantos entre todas las competiciones. Además, el mes de enero que ha firmado el ex del Bayern aprueba su gran estado de forma, con cuatro goles en ocho partidos, además de venir de ver puerta en la victoria del Barcelona frente al Mallorca en el Spotify Camp Nou. No obstante, el delantero polaco cada vez está más cerca de decidir su futuro, ya que acaba contrato con la entidad azulgrana en el mes de junio. En este sentido, Mundo Deportivo ha informado que el jugador de 27 años cuenta con ofertas por su fichaje del Chicago Fire, Milán, Fenerbahçe, Atlético de Madrid y Arabia Saudí.

Las elecciones a la presidencia del Barcelona, momento clave para Lewandowski

Las votaciones para elegir al próximo presidente del Barcelona ya han comenzado, con Laporta como favorito tras los éxitos cosechados en las últimas temporadas. De esta manera, el 15 de marzo se conocerá el elegido y a partir de este día Lewandowski tomará una decisión definitiva sobre su futuro, tal y como ha destacado el medio anteriormente citado. La misma fuente explcia que el delantero estudiará la oferta que reciba de la entidad, así como las propuestas que tiene de los diferentes equipos apuntados.

Mientras tanto, Lewandowski sigue poniendo el foco en esta campaña, donde los de Hansi Flick se encuentran en semifinales de Copa del Rey, octavos de final de la UEFA Champions League y líderes de la clasificación de LaLiga EA Sports con 58 puntos, a uno del Real Madrid, al que venció en la final de la Supercopa de España.