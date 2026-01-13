El equipo UAE separa a Tadej Pogacar de Joao Almeida y el portugués lo celebra: "Es la decisión correcta"

El luso volverá a tener galones con el conjunto emiratí, pero esta vez centrado en conquistar un Giro de Italia que supondría la primera gran vuelta de su carrera

Como en todo gran equipo, UAE Team Emirates quiere optimizar al máximo sus recursos. Partiendo de la base de contar con el mejor ciclista del pelotón, un Tadej Pogacar ganador de cuatro Tour de Francia y actual campeón del mundo, saber manejar el resto de piezas puede marcar la diferencia entre un buen año y otro espectacular, como ya fue 2025. Pues bien, pensando justo en eso han tomado la decisión de separar los caminos del esloveno y Joao Almeida, quien en el curso que comienza en breve no acompañará a su jefe de filas en la persecución de su quinta Grande Boucle.

"El objetivo es ganar el Giro y haré lo posible para lograrlo. Tadej no me necesita para ganar el Tour y es mejor maximizar los resultados y las victorias si nos dividimos, es la decisión correcta como equipo", sentencia el portugués, que entiende que su presencia junto a Pogacar no será determinante respecto a si este se lleva el Tour o no.

La Vuelta que encumbró a Joao Almeida

No le debe faltar razón a Almeida. Si algo ha demostrado el genio esloveno a lo largo de los años es que lo que marca la diferencia son sus pedaladas. Equipos rivales, sobre todo Visma, han montado estrategias para derrotarle, pero si él ha estado bien ha pasado por encima de cualquier táctica para alzar los brazos en casi cada línea de meta.

En cuanto a la confianza en el luso para la carrera italiana, no sorprende que sea así. La temporada pasada estuvo realmente bien e incluso puso en duda que Jonas Vingegaard se llevase la que terminó siendo una accidentada Vuelta a España. Allí fue segundo, pero dejó claro que a sus 27 años está preparado para ir a por todas y buscar su primera gran corona.

