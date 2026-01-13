El peor enemigo de Ilia Topuria se implica en la salida de Xabi del Real Madrid

El entrenador de Islam Makhachev, madridista confeso y principal causante de que su pupilo no luchara con el español, estalla tras la destitución del hasta este lunes entrenador del Real Madrid

La salida de Xabi Alonso del Real Madrid y la llegada de Arbeloa ha dado y dará mucho que hablar en los próximos días y meses. Desde quien ha tomado la decisión, las causas, los que ganan y pierden con su marcha y con la llegada de Arbeloa, la opinión de los aficionados...

Y no sólo en los medios o en el mundo del fútbol. En el deporte más global que existe, no hay grandes nombres de otras disciplinas que son aficionados y, en el caso del club más laureado de la historia, tiene seguidores por todo el mundo.

Uno de ellos ya se conocía hace tiempo. Es uno de los grandes mitos de las MMA y de la UFC, conocido por ser el verdugo de Conor McGregor, aunque en España se le conoce más por sus desavenencias con Ilia Topuria y por ser el principal causante de que el hispano-georgiano no pelease con Islam Makhachev, al que entrena. Hablamos, obviamente, de Khabib Nurmagomedov.

Khabib Nurmagomedov, un madridista reconocido

'The Eagle' ya fue noticia hace unos días cuando saltó diciendo un sonoro 'Hala Madrid' en pleno partido de pádel de Andrés Iniesta y también bromeó en su día con Luis Enrique en la final de la Champions del pasado año.

Ahora, no ha dudado un momento en dar su opinión, como aficionado, a la salida de Xabi Alonso. Y está entre los muchos seguidores del equipo merengue que culpan a los jugadores de haberle hecho la cama al técnico tolosarra.

"Si vienes al gimnasio o al campo, no importa si son luchadores o jugadores de fútbol, el que manda es el entrenador principal. Pero si tienes tal aura en tu equipo que no todo el mundo cumple con tus requisitos, entonces definitivamente no estás en el buen camino", señala en una historia de Instagram Khabib Nurmagomedov, que hace tan sólo unas semanas dejó claro en una entrevista el respeto que obliga a tener a sus luchadores cuando un entrenador dice algo.

Xabi Alonso, entre los tres mejores del mundo

Por eso cree que el Madrid debe hacer cambios en la plantilla. "Creo que Xabi Alonso es uno de los tres mejores entrenadores del mundo a día de hoy. Si este equipo no funcionó bien con él, tenemos que cambiar a los jugadores, no al entrenador. Estoy seguro de que ningún entrenador puede manejar esta alineación en el Real Madrid. Hay que deshacerse de los jugadores caprichosos", advierte.

De hecho, no fue lo último que dijo Khabib, que despedía a Xabi Alonso con un mensaje claro. "No hay nada como la lealtad. Hace un año le suplicaban, y ahora le despiden por los niños consentidos. Xabi eres el mejor", afirmó el exluchador daguestaní.