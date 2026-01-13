Charles Oliveira ratifica lo de Ilia Topuria y avisa a Makhachev

El luchador brasileño advierte que, en una pelea entre ambos, el daguestaní irá a derribar a Topuria y cuando se acerque... "Fue el golpe más fuerte que he sentido nunca"

Charles Oliveira nunca ha ocultado que Ilia Topuria le noqueó y superó de forma contundente cuando ambos se enfrentaron el pasado mes de junio en la lucha por el título del peso Ligero. Pese a ello, el brasileño no ha escondido que le gustaría, antes de su retirada porder tener la revancha ante el hispano-georgiano, algo que ahora parece difícil, pero que nunca es descartable con el luchador más longevo de la UFC.

El peleador brasileño, a lo largo de todos estos años, ha tenido la posibilidad de medirse a algunos de los mejores de la historia de la UFC. Y, de hecho, el 8 de marzo se enfrentará a otro mito, como es el hawaiano Max Holloway -la anterior víctima de Topuria- con el cinturón BMF en juego.

Charles Oliveira se ha medido a Ilia Topuria, pero también a su antecesor como campeón del peso Ligero, Islam Makhachev. Actualmente son los dos peleadores más populares de la UFC y la pelea que todos quieren ver. Sobre quien saldría ganador de esa pelea le han preguntado al brasileño en una entrevista con 'Flexcidine' y 'Do Bronx', aunque alaba las cualidades de ambos, no tiene nada claro lo que podría pasar. De hecho, es por eso por lo que todos quieren ver esa pelea.

"Makhachev solo tiene un juego: te va a agarrar y derribar. Topuria es un peleador con mucha potencia, no porque me haya noqueado. Ese fue el golpe más fuerte que he sentido en mi carrera. Pero nunca he visto que funcionara en el suelo ni en la lucha”, señaló Oliveira sobre las cualidades de uno y otro, y ve claro lo que buscaría cada uno en caso de pelea.

Oliveira no tiene claro quien gana en el Topuria-Makhachev

Una vez asumida la potencia de Topuria, cree que lo interesante será ver qué puede hacer Makhachev para acercarse sin recibir el castigo del español. “Creo será muy cerrado", indica sobre un posible desenlace de la pelea. "Para que Islam lo agarre, primero tiene que acortar la distancia, lo cual es peligroso al pelear con Ilia”, avisa el brasileño, que sabe de lo que habla, ya que quiso ganarle al español en el suelo, lo tuvo ahí unos segundos, pero cuando se acercó de nuevo recibió el golpe que lo mandó a la lona de forma definitiva.

Las palabras de Oliveira coinciden con las que la pasada semana decía el mayor de los Topuria, Aleksandre, quien conoce mejor a su hermano y sabe que también es muy peligroso en el suelo. "Lo más interesante para mí será ver cómo reacciona Islam al ver la defensa de Ilia. ¿Cuál será entonces la respuesta al boxeo de Ilia? Me pregunto cómo peleará a corta distancia. Estoy seguro de que si Islam derriba a Ilia, no será fácil controlarlo. No será fácil tomarle la espalda. No podrá hacerlo. Y, una vez estén arriba lanzando manos...", avisaba El Conquistador.

Aunque Makhachev peleará, posiblemente en junio, ante Usman y Topuria con el ganador del Gaethje-Pimblett, todos están pensando en una pelea entre ambos de la que se viene hablando mucho tiempo y que todo el mundo quiere ver.