A qué hora se espera el show del descanso con Bad Bunny y todos los artistas que se esperan en la Super Bowl 2026

El artista latino Bad Bunny será el gran protagonista musical de la Super Bowl 2026, pero no el único que actuará en el Levi's Stadium de Santa Clara

Independientemente de quien juegue, uno de los momentos más esperados de toda Super Bowl es el espectáculo que ofrece en el descanso del encuentro y que suele conocerse con muchos meses de antelación. En esta ocasión, en la LX Super Bowl 2026 que van a jugar New England Patriots y los Seattle Seahawks, el elegido ha sido el cantante puertorriqueño Bad Bunny.

Será una actuación histórica, ya que ha anunciado que dicho concierto será totalmente en español. No obstante, Benito Antonio Martínez Ocasio, que es el nombre de Bad Bunny, no estará solo y hay anunciados una serie de artistas que también acapararán la atención antes y durante este encuentro.

A qué hora se espera que actúe Bad Bunny en la Super Bowl 2026

Bad Bunny, ganador de seis premios Grammy, no es la primera vez que se relaciona con el partido cumbre de la Liga norteamericana de Football, ya que tuvo un cameo durante la Super Bowl de 2020.

Esta vez, en cambio, el puertorriqueño será el protagonista. El descanso del duelo entre los Patriots y los Seahwaks está previsto en torno a la hora y media después de que arranque la Super Bowl LX. Por tanto, si tenemos en cuenta que empieza a las 0:30 hora española del lunes, la hora sería en torno a las dos de la madrugada. La actuación del artista latino durará 13 minutos.

¿Quién actuará en el concierto del tailgate y en la ceremonia de apertura de la Super Bowl?

Teddy Swims, un vocalista nominado al Grammy, dará el concierto de tailgate, previo al inicio del partido y a que los aficionados ingresen en el estadio. Su actuación estará precedida por la de LaRussell, que será el encargado de abrir el evento.

Green Day, una banda que al igual que Bad Bunny, no es muy 'querida' por Donald Trump -que no estará en esta Super Bowl-, será la que abra la fiesta en la ceremonia de apertura previa al partido.

¿Quién interpretará el himno nacional en la Super Bowl?

Otro momento cumbre, cómo pudimos ver incluso en el partido disputado en el Santiago Bernabéu en noviembre, es el artista que entona el himno nacional de Estados Unidos.

En ese caso será interpretado por el conocido artista de New Jersey Charlie Puth, nominado cuatro veces a los premios Grammy. Junto a él, Fred Beam interpretará el himno en lenguaje de signos.

¿Quienes interpretarán el "America the Beautiful" y el "Lift Every Voice and Sing" en la Super Bowl?

"Lift Every Voice and Sing", el himno nacional afroamericano, será interpretado en esta ocasión por Coco Jones, una artista ganadora de un Grammy. Mientas que la cantante y compositora norteamericana Brandi Carlile interpretará el "America the Beautiful".