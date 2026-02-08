La tiranía del Barça en el balonmano español suma una nueva muesca

Tercer título para los blaugranas en la Copa de España tras derrotar en la final al Atlético Valladolid

El Barça, pese a no poder contar con su capitán Dika Mem, no tuvo problemas para sumar el enésimo título nacional consecutivo y se ha hecho con la Copa de España de balonmano tras vencer al Recoletas Atlético Valladolid por 24-32, con el portugués Luis Frade como estrella.

En un Pabellón Insular Rita Hernández de Telde (Gran Canaria) hasta la bandera, los pucelanos aguantaron el empuje blaugrana durante los quince primeros minutos (8-9). Carlos Ortega paró el partido, puso a los suyos en orden y, a partir de ahí, la máquina blaugrana empezó a carburar, cerró su portería al equipo castellano y cinco minutos después ya mandaba de cuatro goles.

Pese a todo, el Recoletas aguantó a esa distancia hasta bien iniciada la segunda mitad, cuando un nuevo estirón barcelonista dio el partido por cerrado. Los últimos minutos, pese a las ganas que tenía la gran sensación de esta Copa de España -el Valladolid había dado la sorpresa frente al Logroño-, los campeones controlaron el partido, mantuvieron su renta y se hicieron de forma cómoda con la victoria.

“El Valladolid nos ha apretado mucho y ha puesto las cosas difíciles. El título se nos da por adelantado, pero hay que jugarlo, y los oponentes han demostrado que cada vez nos lo ponen más difícil", reconocía el preparador blaugrana, Antonio Carlos Ortega, quien por eso acabó "bastante satisfecho", aunque también reconociera "algunos fallos en defensa lógicos por el tiempo separados” por el Europeo reciente.

El triunfo significa el tercero del Barça en esta competición, que antes recibía el calificativo de Copa Asobal, un torneo que también dominó y en el que se coronó en sus 12 últimas ediciones.

Ficha técnica At. Valladolid 24-32 Barça

Recoletas At. Valladolid (12+12): César Pérez (p.), Pablo Herrero (1), Mahmoud Abdelazize 'Gedo' (2), 'Stepo' Jozinovic (3), Rares-Marian Fodorean (2), Jorge Serrano (4), Miguel Camino (2) -siete inicial-, Juan Bar (p.s.), Nicolás Giráldez (p.s. 56'-60'), Gustavo Oliveira (2), Martin Karapalevski (2), Guilherme Carvalho (2), José De Toledo (4), Tao Gey-Emparan, Álex Díaz.

FC Barcelona (16+16): Viktor Hallgrimsson (p.), Jonathan Carlsbogard, Ludovic Fàbregas (1), Luis Frade (8), Blaz Janc (4), Adrián Sola (1), Dani Fernández (2, 1p.) -siete inicial-, Domen Makuc (5), Tim N'Guessan (3), Djordje Cikusa (2), Petar Cikusa, Seif Elderaa, Aleix Gómez (3), Ian Barrufet (2, 1p.) y Antonio Bazán (1)

Marcador cada cinco minutos: 2-3, 6-7, 7-9, 8-12, 11-14, 12-16 (descanso), 13-17, 15-20, 17-24, 20-25, 21-28 y 24-32 (final).