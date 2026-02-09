El rey de los Juegos Milano Cortina 2026 tiene nombre propio

Franjo von Allmen es el primer bicampeón de los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026 tras ganar junto a Tanguy Nef la combinada por equipos masculina; la también suiza Mathilde Gremaud, oro en Slopestyle de esquí acrobático

Tres días de competición y dos medallas de oro. El primer bicampeón de estos Juegos de Milano Cortina 2024 es el suizo Franjo von Allmen. El vencedor el sábado del descenso masculino ha hecho lo propio, junto a su compatriota Tanguy Nef en la combinada por equipos masculina después de superar a los grandes favoritos, sus compatriotas Marco Odermatt y Loic Meillard, así como los austríacos Vincent Kriechmayr y Manuel Feller, que se repartieron sendas medallas de plata al acabar empatados.

Los italianos se la prometían muy felices después de que Giovanni Franzoni se impusiera en el descenso de esta combinada. Von Allmen, campeón olímpico en esta modalidad, sólo pudo ser cuarto, mientras que su paisano Marco Odermatt, dominador este año de la Copa del Mundo, acabó tercero.

Todo, sin embargo, se revirtió en el eslalon, donde Tanguy Nef dio una lección a todos sus rivales y se impuso hasta situar a su binomio en la primera posición. Para desgracia de los italianos, Alex Vinatzer no cuajó una buena actuación y fueron bajando posiciones hasta quedarse séptimos.

La gran remontada no sólo la logró Nef, sino que el austriaco Manuel Feller también hizo una gran prueba para pasar del séptimo puesto inicial al segundo, plaza que compartió con Odermatt y Loic Meillard tras la actuación de este último, que sólo pudo ser decimoquinto en el eslalon y casi le cuesta la medalla a la pareja favorita.

Muy cerca de las parejas segunda y tercera, a tres centésimas, acabaron los austríacos Raphael Haaser y Michael Matt; quintos fueron los italianos Paris y Sala y los franceses Allegre y Noel, a 1:12 de los ganadores; en tanto que los suizos Alexis Monney y Daniel Yule, segundos en el descenso, se descolgaron tremendamente hasta concluir decimoterceros, acabaron sextos.

Mathilde Gremaud deja sin oro a Eileen Gu y revalida su título en Slopestyle

La otra final con la que arrancó la tercera jornada de estos Juegos Olímpicos de Invierno 2026 fue el espectacular Slopestyle de esquí acrobático, que sirvió para coronar a la suiza Mathilde Gremaud.

Gremaud, vigente campeona olímpica, no partía como favorita, pues esa era la china Eileen Gu. Ésta comenzó arrasando en su primera carrera, pero la suiza respondió en la segunda por una ventaja mínima y metió presión para la tercera definitiva. La china no pudo con esa presión y cometió un error, dejando el oro en bandeja de su contrincante. La ventaja, mínina, 89,96 a 86,58 puntos. Gu se centrará en defender sus títulos olímpicos de big air y halfpipe.

El resto de competidoras vieron este mano a mano desde la distancia, aunque el bronce final acabaría llevándoselo la canadiense Megan Oldham, que superó en el último salto a la británica Kyrsti Muir.