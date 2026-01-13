Los Hispanos, ante un imposible: "El que diseñó este sorteo, si yo fuera empresario, ya no estaría en mi empresa"

El seleccionador nacional, Jordi Ribera, se muestra optimista ante el futuro de la selección española masculina de balonmano, aunque admite que en el Europeo 2026 que comienza este jueves, el reto es muy difícil

La selección española masculina de balonmano aterrizaba este martes por la mañana en Silkeborg (Dinamarca), donde a partir de este jueves va a arrancar el Europeo 2026 con un duelo ante Serbia, la primera de los tres difíciles rivales que le han tocado en suerte en el 'Grupo de la Muerte', que también comparte con Austria y Alemania.

El equipo español viene de defraudar en el último Europeo, del que le sacó Austria en la primera fase, y de un irregular Mundial, donde cuajó una buena fase de grupos, pero no ganó ni un partido en la Main Round.

A este encuentro ya llega algunos de esos jóvenes que han ido entrando más fogueados y así lo demostraron con un gran nivel en los dos primeros partidos jugados la pasada semana en el Torneo Internacional de España 2026. Sin embargo, esa bisoñez de algunos la pagaron en la final ante Portugal, donde en los últimos veinte minutos dejaron escapar una renta de seis goles y acabaron perdiendo de tres. Es decir, que hicieron un -9 final ante los lusos.

Toca aprender de cara a este Europeo. Aunque no tendrán tiempo y deberán competir al máximo desde el primer encuentro. Así lo asume el seleccionador nacional, un Jordi Ribera que cumple ocho años al frente de los Hispanos y que le habría gustado "ganar" ese último partido previo ante los lusos. Aunque, como ya dijo al final del partido, nunca se sabe que es mejor. "A veces una victoria puede servir para llegar relajados y pensar que todo está bien, y una derrota puede ser al revés, un impulso y esa sensación de que hay que ir a por todas. Creo que la utilizaremos de esta manera, porque la preparación aparte de ese partido, ha sido muy buena", señala en una entrevista con Marca antes de viajar a tierras danesas.

Jordi Ribera confía en la ilusión de los jóvenes Hispanos

Ribera cree que ahora que hay "un grupo joven" y con "gente muy entregada", el rendimiento puede salir cuando comience la competición. "Pienso que el equipo está con ilusión y ganas para un Europeo donde somos conscientes de que es muy difícil, porque el calendario no ha sido agradecido con nosotros", reconocía.

En este sentido, admite que empezar con los tres partidos que le esperan no es lo que soñaba cuando logró la clasificación para este Europeo 2026 de Balonmano Masculino. "Creo que tenemos un grupo que es complicado, pero no solo para nosotros, también para el resto. Tenemos una Austria que nos sacó fuera en el último Europeo con ese empate que no fue suficiente para pasar a la fase principal. Está Serbia, que nos la hemos encontrado en cada una de las competiciones finales que hemos tenido. Tuvimos que saldar con ellos la eliminatoria para jugar el último Mundial que ganamos por un solo gol. Luego nos ha tocado en la fase de clasificación para este Europeo, donde ganamos aquí y perdimos allá. Con lo cual, es un equipo súper exigente, además con ese estilo de saber estar en cada momento del partido que les caracteriza a los equipos balcánicos. Y, por último, una Alemania que ya ha finalizado casi su cambio generacional y que nos dejó fuera de la final de los pasados Juegos Olímpicos, cuando el partido ya lo teníamos casi encarrilado", analizaba el seleccionador español.

España, aunque un panorama muy negro en el Europeo

Ribera iba más allá y señalaba a lo que les espera si pasan la fase de grupos. "Ya no hablemos si pasemos de fase, donde probablemente vamos a tener a Dinamarca, Francia, Noruega y Portugal como rivales por llegar a semifinales. No se puede pedir más. El que diseñó este sorteo, si yo fuera empresario, ya no estaría en mi empresa", indica.

Jordi Ribera no quiere mirar más allá de cada partido y su única propuesta es "intentar ganar cada partido y salir a por todas". Su equipo está en pleno cambio generacional y eso le hace ser optimista para el futuro. "Los jóvenes aportan desparpajo e ilusión, porque son chicos que no se cortan y que salen a competir, conocedores que no tienen ningún tipo de preocupación de lo que pasará. Son jugadores que ya por sí solos les encanta salir a la pista y competir. En cualquier selección o equipo tiene que haber una combinación entre experiencia y juventud. Unos impulsan y los otros son capaces de vivir más los momentos difíciles, y esa conjunción al final es la que te puede llevar otra vez al éxito", avisa Ribera, quien ratifica que España está "en el camino acertado".