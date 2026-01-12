La selección de balonmano llega al Europeo con la moral tocada: "A veces esa sensación te ayuda a darle la vuelta"

El seleccionador, Jordi Ribera, que se lleva a Dinamarca a los 18 jugadores con los que ha trabajado, espera que la derrota ante Portugal en el Torneo Internacional de España 2026 sirva de acicate de cara a la cita continental que arranca el jueves

La selección española masculina de balonmano viaja este martes hasta Dinamarca, donde el jueves debuta ante Serbia en el Europeo de Balonmano 2026, al que llega como una de las favoritas, pero después de haberse quedado con alguna duda tras caer ante Portugal (31-34) en la final del Torneo Internacional de España disputado en Pamplona.

Españoles y portugueses se tomaron el partido como un test real y demostraron por qué están entre las mejores selecciones del mundo en estos momentos. La igualdad marcó la primera mitad, aunque España tuvo casi siempre el mando. En la segunda, los de Jordi Ribera parecieron sentenciar cuando se fueron de seis goles, pero los portugueses reaccionaron, lograron empatar a seis del final y remontar en los tres últimos minutos.

"Sabíamos que tanto Portugal como nosotros queríamos hacer un test real. Darle mucha intensidad y rotar mucho”, afirmaba Álex Dujshebaev nada más acabar el partido ante los lusos, donde ejerció de líder de un equipo con muchos jóvenes incorporados en las últimas convocatorias.

El seleccionador español, Jordi Ribera, hacía un balance positivo de la corta preparación y ve a España preparada para mejorar en este Europeo su última aparición mundialista. "Ante Portugal, hemos tirado por la borda esos 45 minutos de buen partido”, afirmaba el técnico gerundense, quien pese a que reconoció estar un poco "dolido" por este final, sacaba una conclusión positiva de lo visto en Pamplona. "Nos va a ir muy bien este partido para empezar el Europeo, porque salimos con esa amargura y a veces esa sensación te ayuda a darle la vuelta y a salir con esa energía”, afirmaba Ribera.

Un balance positivo en el que coincide con el mayor de los hermanos Dujshebaev. "Hemos bajado una marcha cuando parece que lo teníamos más controlado y cuando juegas al máximo de intensidad, se nota mucho cuando bajas una marcha. Si nos sirve de experiencia, bienvenido sea”, analizó el jugador de ascendencia azerí.

Tanto uno como el otro entienden que llegar con ganas de revancha al Europeo puede ser clave, ya que les ha tocado en suerte un grupo infernal (Alemania, Austria y Serbia) y deben ofrecer un alto rendimiento desde el primer día. "Mucho tiempo hemos hablado de equipo de renovación, pero no era tal, íbamos haciendo pequeños cambios y ahora sí que llevamos dos años que verdaderamente estamos haciendo unos cambios importantes y que necesitan de paciencia para obtener resultados”, avisaba no obstante Jordi Ribera, quien espera que esos cambios no afecten tanto como en el pasado Mundial y, sobre todo, como en el último Europeo, en el que España cayó a las primeras de cambio.

Tras el torneo, Jordi Ribera ha ratificado a los 18 jugadores con los que ha trabajado desde el pasado 2 de enero, que viajarán a Dinamarca, lo que le obligará a hacer varios descartes antes de cada partido. “Vamos con toda la ilusión pese a que tenemos un grupo muy complicado y una siguiente fase, en la que esperamos estar, que también será muy exigente. Nadie dijo que un Campeonato de Europa fuese sencillo, así que vamos a intentar darlo todo. El balonmano está en las mejores manos con Jordi”, señalaba este lunes el presidente de la Federación Española, Francisco Blázquez.