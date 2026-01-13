Sergio Ramos responde a las insinuaciones: "Límpiate la boca"

El futbolista, que sigue sin equipo desde que salió de México y ha sido vinculado con el Sevilla FC como posible inversor, ha entrado al trapo en redes sociales contra el cantaor Capullo de Jerez, quien no ha dejado títere con cabeza en relación a diversos artistas y al propio Ramos y su tema 'Cibeles'

No ha dejado títere con cabeza el Capullo de Jerez durante su entrevista con Mowlihawk, en la que en el coche del creador de contenidos se ha referido de manera muy polémica a todo lo que envuelve, en su opinión, al mundo de la música y el flamenco.

El cantaor considera que en la actualidad el talento ha pasado a ser secundario en la música, imponiéndose otros intereses que poco o nada tienen que tener con la voz y el saber cantar. La televisión y la fama son factores que, según el jerezano, se imponen hoy día a la hora de marcar el éxito. Una visión, por el momento, bastante lógica y respetable, hasta que comienza a pasar revista sobre algunas de las figuras más reconocidas del panorama musical español a día de hoy.

De la Niña Pastori, por ejemplo, afirmó que es “un pedazo de artista en su género”, pero que en flamenco no es una artista que “te dé pellizco”, al tiempo que insinuar que luego “llegan los Grammy y se lo dan a la Pastori”. Y en esa línea todo, resaltando que “Rocío Jurado de flamenco no tiene ni idea” o que “Andy y Lucas son artistas de comparsa” y que “Omar Montes canta peor que una arqueta”.

Sergio Ramos responde al Capullo de Jerez

Como era de esperar, la entrevista se ha viralizado en redes sociales, siendo muchas las reacciones que provocado. Entre ellas, la de Sergio Ramos, quien también recibió por parte del veterano cantaor. “Hace un tema y le dan un Grammy”, dijo -erróneamente- del futbolista.

Y el de Camas no ha tenido escrúpulos en entrar al trapo y arremeter contra el Capullo de Jerez en una publicación en redes sociales. “Valiente pamplina e impresentable estás hecho Capulín de Jerez”, ha dicho Ramos: “Menos mal que el flamenco no lo representa gente como tú. La próxima vez, límpiate la boca bien para hablar de esos pedazos de artistas como Rocío Jurado, Niña Pastori, Andy y Lucas, Canelita, Omar Montes, Perikín… Mala baba tienes, fenómeno”.

Sergio Ramos, que sigue sin equipo desde que abandonara México semanas atrás y que en los últimos tiempos ha sido vinculado con el Sevilla FC como posible inversor, también ha iniciado en paralelo carrera en la música, donde sueña con llegar lejos tras publicar su primer tema en solitario, 'Cibeles'.

Omar Montes se lo toma con humor

Con bastante más mano izquierda se ha tomado Omar Montes las declaraciones del Capullo de Jerez, quien comentó la publicación de la entrevista con el siguiente comentario: “Nos ha puesto finos a todos jajajaj”.