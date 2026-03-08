Marc Bartra tras la derrota del Real Betis: "Veníamos de un golpe anímico importante en el derbi y el míster lo sabía"

El futbolista del Real Betis señaló el planteamiento inicial de Pellegrini, con hasta 7 cambios, en la derrota del cuadro verdiblanco ante el Getafe

El Real Betis desaprovechó una oportunidad de oro para reforzar la quinta plaza. Los béticos llegaban a la cita ante el Getafe con los resultados de la jornada sonriéndoles, tras la derrota del Celta, del Athletic Club y de la Real Sociedad. Pero los verdiblancos, dándole vida a la lucha por la quinta plaza, cae ante un Getafe que impuso su ley frente a un Betis atípico. Igual de poco común que el juego del Betis fue la alineación inicial que mostró Pellegrini, causa en gran medida del despropósito de partido que firmó el cuadro hispalense. Bartra, que volvía a la titularidad, hablo tras el partido y destacó el planteamiento inicial del chileno, con el que aseguró que "no hemos estado nada cómodos".

Bartra señala la alineación del Real Betis en la derrota del conjunto verdiblanco ante el Getafe

Nada más terminó el partido, Marc Bartra se dirigió a los micrófonos de LaLiga para dar sus impresiones del partido, destacando, principalmente, el planteamiento inicial de Manuel Pellegrini. Además, indicó que el Betis tiene jugadores experimentados que habitualmente no disfrutan de minutos y que cuando juegan lo hacen bien, aunque contra el Getafe no fueron capaces. "Hoy éramos bastantes que no teníamos continuidad pero no es excusa. No hemos estado cómodos en ningún momento. Nos faltó profundidad", apuntó el central verdiblanco.

En otro orden de cosas, Bartra afirmó que su equipo tiene "que mirar hacia dentro" para dar un paso adelante y volver a la senda de la victoria en LaLiga. "Veníamos de un golpe anímico importante en el derbi, de hacer una gran primera parte. El míster lo sabía, iba a hacer bastante cambios para intentar tirar para delante y no hemos estado nada bien. No hemos ganado las segundas jugadas. Hay que mirar mucho hacia dentro porque hay que dar un paso hacia delante, hoy no lo hemos dado y duele mucho", dijo en declaraciones a Movistar Plus.

Bartra vuelve al once titular en el Real Betis

El central verdiblanco regresaba al once inicial tras hacerlo por última vez en la jornada 22 frente al Valencia. Desde entonces, Bartra no pisaba la titularidad en LaLiga. Su partido fue discreto e incluso apareció en la foto del segundo gol, que condenaba al equipo verdiblanco. un pelotazo de la zaga del Getafe se convirtió en una gran asistencia para Martín Satriano que aprovechó la empanada de Bartra para batir a valles con una sutil vaselina.