Así queda la clasificación de la Serie A, tras la victoria del Inter y la derrota del Milan en la jornada 26 de la liga italiana

El Como sorprende a la Juventus y se acerca a Europa, el Inter gana y mantiene su ventaja, mientras Milan cae ante Parma en una jornada llena de sorpresas en la Serie A

La jornada 26 de la Serie A dejó grandes sorpresas y emociones: el Como de Cesc Fàbregas se impuso a domicilio a la Juventus (0-2) y se acerca a los puestos europeos, la Atalanta remontó al Nápoles (2-1) y sigue viva en la lucha por Europa, mientras que el Inter de Milán consolidó su liderato con una victoria estratégica sobre el Lecce (0-2) y el Milan cayó ante el Parma (0-1), ampliando a diez puntos la diferencia con su eterno rival y confirmando que la pelea por el Scudetto y por las plazas continentales entra en su tramo decisivo.

Como brilla en Turín y se acerca a Europa

El Como de Cesc Fàbregas continúa demostrando ambición en su lucha por un puesto en las competencias europeas. Este sábado, los lombardos sorprendieron a la Juventus con un contundente triunfo a domicilio (0-2), gracias a los goles de Vojvoda y Caqueret. La ausencia de Nico Paz no frenó a los visitantes, que mostraron claridad táctica y seguridad defensiva frente a un equipo de Spalletti que sigue lejos de su mejor versión y que deberá mejorar antes del choque de Champions League ante el Galatasaray tras el doloroso 5-2 de la ida.

Desde el arranque, el Como dejó claro su planteamiento ofensivo. En el minuto 11, Vojvoda, jugando como extremo derecho, se internó en el área y definió tras una gran acción individual, sorprendiendo al portero Di Gregorio. La Juventus apenas reaccionó y su mejor oportunidad antes del descanso fue un remate de Da Cunha que se estrelló en el larguero. La hinchada local despidió al equipo con pitos al finalizar la primera mitad.

En la segunda parte, el conjunto de Fàbregas mantuvo el control y en el 61’ Caqueret remató un contragolpe de libro para firmar el 0-2 definitivo. La Juventus apenas pudo inquietar con un disparo libre de Koopmeiners que se estrelló en la madera (84’). Con esta victoria, el Como suma 45 puntos y se ubica en 6º lugar, a solo un punto de la Juventus, consolidando su candidatura europea.

Inter sufre pero gana gracias a la estrategia

El Inter de Milán también consiguió un triunfo clave en su visita al Lecce (0-2). Los goles llegaron a la salida de dos córners, obra de Mkhitaryan y Akanji, con la asistencia de Dimarco, quien volvió a demostrar su calidad con la zurda. Durante gran parte del partido, el Inter dominó ampliamente, con hasta 14 disparos en la primera mitad, mientras que el Lecce apenas inquietó la portería rival.

Tras un gol anulado de Dimarco por fuera de juego, el Lecce comenzó a creer en una posible remontada, pero en el 75’ Mkhitaryan abrió el marcador tras un córner preciso de Dimarco. El Inter se mantuvo sólido y regresó a casa con los tres puntos, ampliando su ventaja en la lucha por el Scudetto.

Atalanta remonta y sigue viva en Europa

La Atalanta protagonizó una remontada importante frente al Nápoles (2-1), lo que le permite mantenerse cerca de la pelea por competiciones europeas y mejorar la moral antes del playoff de Champions ante el Borussia Dortmund. A pesar de que los napolitanos dominaron gran parte de la primera mitad y se adelantaron con un cabezazo de Beukema, los de Bérgamo reaccionaron tras el descanso con goles de Pasalic y Samardzic, dejando a Conte y su equipo con un nuevo tropiezo.

El Milan sorprendido por el Parma

Finalmente, el Milan cayó en casa ante el Parma (0-1), ampliando la distancia con el líder Inter a diez puntos. La figura del partido fue el portero Edoardo Corvi, quien frustró una y otra vez los intentos de los locales, mientras que Troilo marcó el gol de la victoria a la salida de un córner ejecutado por Valeri. A pesar del dominio de los rojinegros y la presencia de Pellegrino y Leao, el Parma logró su tercer triunfo consecutivo y se aleja del descenso.

Así queda la clasificación de la Serie A tras la jornada 26