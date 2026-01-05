El deporte también reacciona a la captura de Nicolás Maduro por parte de Trump

La captura en Caracas del presidente de Venezuela durante una operación militar norteamericana desató desde el mismo 3 de enero una oleada de reacciones entre deportistas de distintas nacionalidades

La captura en Caracas de Nicolás Maduro durante una operación militar estadounidense el pasado 3 de enero desencadenó desde ese mismo momento una oleada de reacciones diversas entre deportistas de distintas nacionalidades, teniendo además repercusión directa sobre el deporte venezolano.

Los primeros damnificados han sido el fútbol y el béisbol, los dos deportes mayoritarios en Venezuela, que han quedado parados por una suspensión provisional. Además, la tradicional vuelta ciclista al Táchira, cuyo comienzo estaba previsto para el 9 de enero, también está en el aire.

La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) anunció una suspensión temporal de su calendario como medida de "protección" a sus jugadores y aficionados. Argumento que también puede aplazar el inicio del torneo Apertura del fútbol, previsto para el próximo 30 de enero, según han explicado algunos directivos de los 14 clubes involucrados.

REACCIONES DE DEPORTISTAS INTERNACIONALES

Poco tiempo después de la operación militar norteamericana en Venezuela, el piloto mexicano de Fórmula Uno Sergio 'Checo' Pérez escribió en sus redes sociales un afectuoso mensaje al pueblo venezolano.

"Hermanos venezolanos, les mando un abrazo con mucho cariño. Son un ejemplo de que la fe nunca se pierde. Mis oraciones con todos ustedes. Libre Venezuela", publicó el piloto de Cadillac.

La misma línea mantuvo el futbolista colombiano Juan Guillermo Cuadrado, actualmente jugador del Pista italiano, quien animó a sus seguidores en redes sociales a rezar una oración por Venezuela a la vez que se alegraba de la detención de Maduro. "La espera fue larga. Venezuela libre", cerró su mensaje el futbolista con una imagen de la bandera de Venezuela.

Gabriel Cichero, exfutbolista venezolano, también se refirió a lo ocurrido con una publicación titulada "Libertad 2026". El ex de Newell's y de la selección Vinotinta compartió una foto con la selección de su país y tuvo palabras de cariño para sus compatriotas. Más duro fue el piragüista Cristian Toro, ganador de una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 junto a Saúl Craviotto bajo la bandera de España. "Me expongo a hacer este video porque estoy feliz, porque han capturado por fin a este personaje", indicó Toro, nacido hace 33 años en Isla Margarita. Un mensaje de dos minutos en el que hizo un recordatorio por lo vivido por su país durante los gobiernos de Hugo Chávez y Maduro. "Estamos viendo que nos silencian, que no podemos opinar sobre ciertos temas; que, dependiendo de lo que opines, te ponen una etiqueta, o que yo, por opinar, muchas veces se me ha tildado de una cosa u otra... Todavía hay un camino que recorrer, no ha acabado aquí, pero animo a todo el mundo a que intervenga en los debates, en este caso políticos", dijo.

Otro de los que mostró su felicidad por la detención de Maduro fue el golfista Jhonattan Vegas, uno de los deportistas profesionales más duros con el régimen que gobernaba su país. "Viva Venezuela CARAJOOOOOOOOOOOOOOOOOO", plasmó en su cuenta de X, junto con doce réplicas de la bandera de su país natal.