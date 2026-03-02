El Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, único privado sevillano entre los 100 mejores de España

El centro hispalense encadena siete años consecutivos en el ranking y se mantiene dentro del ‘Top 50’ nacional, según la revista estadounidense Newsweek

El Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón vuelve a situarse entre los mejores centros hospitalarios del país y reafirma su posición como referencia de la sanidad privada en Andalucía. El hospital sevillano es, un año más, el único centro privado de Sevilla incluido entre los 100 mejores hospitales de España, de acuerdo con el ranking World’s Best Hospitals 2026 elaborado por la revista estadounidense Newsweek. En esta edición ocupa el puesto 43, consolidando una trayectoria que lo mantiene por séptimo año consecutivo dentro de la clasificación y siempre en el ‘Top 50’ nacional desde la primera publicación de este listado internacional.

Este reconocimiento no solo refuerza la proyección del centro en el ámbito local, sino que también subraya su peso dentro del panorama sanitario nacional. La continuidad en el ranking evidencia la estabilidad de sus indicadores asistenciales y su posicionamiento entre los hospitales mejor valorados por profesionales y pacientes.

La presencia del hospital sevillano cobra aún más relevancia en el contexto andaluz. Junto a él, el Hospital Quirónsalud Málaga es el otro representante del grupo en la comunidad que logra situarse entre los 50 mejores hospitales privados del país, lo que sitúa a ambos centros como referentes de la sanidad privada en la región.

La clasificación se construye a partir de un proceso de evaluación internacional que combina la opinión de miles de profesionales sanitarios de 32 países con indicadores objetivos como los datos de calidad hospitalaria, los estándares de seguridad del paciente y los niveles de experiencia asistencial. En esta última edición se ha otorgado mayor peso a las métricas vinculadas a los resultados reportados directamente por los pacientes, lo que introduce un enfoque más centrado en la percepción y en los resultados clínicos desde el punto de vista del usuario.

El grupo Quirónsalud mantiene además una presencia destacada tanto en el ámbito nacional como en el internacional. En el ranking mundial de los 250 mejores hospitales figura un año más el Hospital Universitario Fundación Jim��nez Díaz, que se mantiene entre los 170 primeros del mundo y continúa siendo uno de los doce hospitales españoles incluidos en esa clasificación global. En España, la red hospitalaria del grupo suma once centros entre los más valorados del país, diez de ellos dentro del ‘Top 50’.

En Andalucía, Quirónsalud cuenta actualmente con ocho hospitales distribuidos entre Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), Sevilla, donde dispone de tres centros hospitalarios, Córdoba y Huelva, además de hospitales de día quirúrgicos y más de una veintena de centros médicos especializados. Con más de 50.000 profesionales y presencia también en Latinoamérica a través de su matriz Fresenius-Helios, el grupo consolida su posicionamiento como uno de los principales operadores de la sanidad privada en España y Europa.