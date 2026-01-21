Larrainzar, exdefensa del Athletic, analiza el momento de los de Valverde: "Cuando los planetas no están alineados, te viene todo en contra y antes igual no pasaba"

El exfutbolista del Athletic cree que el equipo lo dará todo para ganar en Bérgamo ya que "la Champions es el premio a lo que se hizo el año pasado"

El Athletic Club afronta esta noche su penúltimo duelo de la Fase Liga de la Champions League midiéndose a la Atalanta en Bérgamo y apurando la que puede ser su última oportunidad de seguir con vida en la máxima competición continental, por la que tanto se luchó la pasada temporada y cuya aventura podría acabarse este mismo mes de enero.

Así, una voz autorizada en el Athletic como es el histórico jugador Íñigo Larrainzar, ha analizado la situación del equipo en la Liga de Campeones así como la importancia de ganar hoy en Bérgamo para llegar con opciones de clasificación a la última jornada. En declaraciones a Deportes COPE Bilbao, Larrainzar deja claro que pese a la importancia de LaLiga, ahora hay que intentar ganar en Europa. "Partimos de la base de que tanto Ernesto Valverde, como la plantilla, como todos, van a agotar las últimas opciones que haya de poder pasar a la siguiente fase", aclara el mítico defensor rojiblanco.

Sobre todo, porque no se sabe cuándo el Athletic va a poder jugar de nuevo la máxima competición europea. "Tenemos que ser conscientes de que estar en la Champions es el premio a lo que se hizo el año pasado, y hay que vivirlo y disfrutarlo", recuerda el exfutbolista navarro que también ha analizado el irregular rendimiento del equipo esta temporada.

"Mi sensación es que los años y las competiciones se van acumulando, es normal que los jugadores necesiten pequeños micro descansos, que a veces se traducen en derrotas", explica Larrainzar, que pese a todo defiente la actitud de los futbolista: "El equipo hasta donde puede dar, ahora mismo yo creo que lo está dando".

Las dificultades para mantener la exigencia de Valverde

Una de las cosas que Larrainzar deja claro es que el estilo de juego de Valverde es muy complicado de llevar a cabo cada cuatro días por la intensidad que requiere. "Todos tenemos en la cabeza el Athletic de presión alta, robar alto y asfixiar al rival, eso es lo que deseamos todos ver cada domingo pero la gente tiene que entender que mantener eso durante toda una temporada es dificilísimo, y en cada competición es dificilísimo. Incluso a los equipos más grandes no lo consiguen hacer", zanja.

A todo ello hay que sumarle las dosis de mala suerte que está teniendo el equipo en determinados momentos de partido. "Cuando los planetas no están alineados, pues te viene todo en contra. Ahora de repente es que le pega en la mano, que si la tira, que si penalti en contra. Y antes igual pues no pasaba", reflexiona el exfutbolista.