Ernesto Valverde no tira la Champions y mantiene la incógnita con Nico Williams, Berenguer y Yuri para Sevilla

El entrenador del Athletic Club ha asegurado que van a buscar la victoria a pesar de todas las bajas que tiene su equipo para el partido contra la Atalanta el cual necesita ganar para aún mantener opciones de clasificarse para disputar las eliminatorias por el título de este torneo continental

Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, ha comparecido en rueda de prensa antes del partido de UEFA Champions League que juega su equipo contra la Atalanta. El técnico del equipo vasco ha señalado que a pesar de las bajas van a intentar ganar para seguir con opciones de clasificarse para las eliminatorias de este torneo. Por otro lado, también ha dejado en duda que Nico Williams, Yuri y Berenguer puedan jugar el fin de semana contra el Sevilla FC.

Ernesto Valverde ha reflexionado sobre el momento de forma de su Athletic Club. "Me gustaría tener siempre a todo el mundo disponible, pero cuando viene esta sucesión de partidos, pues puede suceder. Bueno, Iñaki Williams no está, se lesionó el otro día, esperamos que no sea para mucho tiempo. Ni Yuri ni Berenguer han podido entrenar y Nico Williams ha tenido que retirar hoy porque tenía molestias. Sí es verdad que es un contratiempo, el de mañana es un partido decisivo para nosotros para poder continuar o no en la competición. Pero bueno, hay que afrontarlo igualmente, con los jugadores que tengamos. Jugamos contra un equipo muy fuerte, muy físico, con una presencia imponente. Jugadores altos, fuertes, rápidos y además un habitual de la Champions de los últimos años".

Por otro lado, el entrenador del Athletic Club ha hablado sobre la gran cantidad de bajas que tiene el equipo pero eso no significa que renuncia a ganarle a la Atalanta. "Que no nos pasa nada que no le ocurra a ningún otro equipo. Siempre estás condicionado por las bajas que puedas tener, por las dificultades que puedas tener durante el año. Nuestra intención mañana es competir igualmente con los que jueguen. Nada más. Uno no puede pensar que va a ganar o va a perder en función de la convocatoria o del once que salga. Porque al final siempre tratas de hacer el mejor para poder competir en función de las dificultades que tiene el partido".

Ernesto Valverde ha analizado a la Atalanta. "Es un equipo con un esquema ya muy claro desde hace años. Un estilo muy marcado. Un equipo que te marca al hombre y además lo hace bien. Son agresivos por todo el campo. Se quedan mano a mano con tus delanteros, pero solventan bien porque son agresivos. Delante tiene gente con mucha calidad. Es un equipo que tiene una forma de jugar incómoda para los rivales porque apenas se dejan respirar con la pelota y además lo hacen bien. Con esa capacidad física que tienen se hace complicado. No voy a desvelar nada de los últimos años. Es un equipo con grandes resultados. Campeón de la Europa League, juega Champions... Tenemos que salvar esa presión y intentar superar eso".

Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, también ha vuelto a decir que para él LaLiga es el torneo más importante pero que no renuncia a las copas. "Las cosas son como son. No me voy a desdecir ahora de lo que he dicho antes. Es cierto. Nuestra intención es siempre competir en las competiciones en las que estamos. La competición más importante para nosotros es LaLiga. Después la Copa. Así llegamos a semifinales el año pasado de la Europa League. La idea es siempre que las competiciones, aparte de LaLiga que estés jugando, que te puedan ir ayudando porque los resultados te van acompañando. En la Champions, salvo en la primera parte del Dortmund en la que estuvimos mal, el resto hemos competido bastante bien. Hemos tenido un calendario bastante difícil. En LaLiga no estamos con los puntos que queríamos tener. Quizás estamos pagando este peaje. Pero si lo digo, lo del tema de LaLiga es por algo. Eso desde luego. Es verdad que tenemos mañana un partido ilusionante por poder seguir. Y es verdad que el sábado tenemos apenas en menos de 72 horas. Será un partido muy importante que jugar en Sevilla. Es lo que el calendario de ese luego nos da tregua".

Finalmente, Ernesto Valverde ha señalado que no sabe si Nico Williams, Berenguer y Yuri podrán jugar contra el Sevilla FC el próximo fin de semana. "Bueno, depende. A ver mañana cómo están. Yuri es duda. Con Berenguer esperamos. Esperamos porque con la molestia que tiene recurrente desde el principio de temporada, pues tiene problemas. Pero esperamos que pueda estar y Nico Williams no lo sé".