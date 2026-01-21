Atalanta - Athletic Club: Onces probables, horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de la jornada 7 de la Champions League

Los leones van a pelear hasta el último momento por la clasificación aunque la Dea se lo va a poner muy complicado

La Atalanta recibe este miércoles al Athletic Club en el New Balance Arena, en un duelo clave para las aspiraciones de ambos conjuntos en la fase de clasificación europea.

Para el Athletic, entrar entre los 24 primeros es ahora mismo el gran objetivo. El conjunto rojiblanco ocupa la vigesimoctava posición con 5 puntos, tras una única victoria ante el Qarabağ FK y empates frente al Slavia Praga y el Paris Saint-Germain.

La Atalanta, por su parte, llega al encuentro en una situación mucho más cómoda. El conjunto italiano es quinto clasificado con 13 puntos, y solo una derrota ante el PSG y un empate frente al Slavia Praga le han impedido firmar el pleno de victorias. En la Serie A, el equipo bergamasco es séptimo y se sitúa a 17 puntos del liderato.

Palladino quiere mantener la fortaleza en casa

El técnico de la Dea, Raffaele Palladino, busca prolongar la buena dinámica de su equipo como local. La Atalanta no ha perdido ningún partido en casa en esta Champions, una condición que quiere mantener hasta el final de la fase de clasificación.

Valverde busca revertir la dinámica

El Athletic atraviesa un momento delicado en LaLiga, donde encadena cuatro partidos consecutivos sin ganar. La irregularidad ha marcado la temporada del equipo dirigido por Ernesto Valverde, que confía en una victoria europea que sirva como punto de inflexión y permita cambiar el rumbo.

Para este encuentro, Valverde no podrá contar con Iñaki Williams, que sufrió una lesión leve-moderada en el tríceps sural de la pierna izquierda durante el entrenamiento del domingo. Tampoco estarán disponibles Maroan Sannadi, baja hasta febrero tras ser operado del menisco, ni Beñat Prados, que no regresará hasta abril por una rotura del ligamento cruzado anterior.

Además, Unai Egiluz continúa con su proceso de recuperación y no se espera su reaparición hasta el mes de marzo. Son duda para el choque Mikel Vesga, con lumbalgia, y Aymeric Laporte, que arrastra molestias en el bíceps femoral.

Onces probables del Atalanta - Athletic Club en la jornada 7 de la fase de liga de la Champions League

Atalanta: Carnessechi; Kossounou, Hien, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Éderson, Bernasconi; Pasalic, De Katelaere y Scamacca.

Athletic Club: Unai Simón; Areso, Vivian, Paredes, Yuri; Jauregizar, Iñigo Ruiz de Galarreta; Berenguer, Unai Gómez, Nico Williams y Guruzeta.

Atalanta - Athletic Club: fecha y horario de la jornada 7 de la Champions League

El encuentro de la jornada 7 de la Champions League entre Atalanta y Athletic Club está programado para el miércoles 21 de enero a las 21:00 horas, en el estadio .

¿Dónde ver en directo en televisión el enfrentamiento de la jornada 7 de la Champions League entre Atalanta y Athletic Club?

El Atalanta - Athletic Club de la jornada 7 de la Champions League es ofrecido bajo demanda por Movistar, a través de su canal Movistar Liga de Campeones 2 (dial 61 y en Orange TV 116) y Movistar Liga de Campeones 4 (M180 y O276).

¿Cómo seguir online el Atalanta - Athletic Club, encuentro de la jornada 7 de la Champions League?

Además de poder visualizarlo bajo suscripción, tienes la posibilidad de seguir el Atalanta - Athletic Club de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de nuestra web www.estadiodeportivo.com, merced a un minuto a minuto con todos los detalles de lo que acontezca sobre el césped del New Balance Arena. Una vez finalice el encuentro, la cobertura de ESTADIO continúa con la crónica del duelo, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y las posibles acciones polémicas.