La enfermería trae malas noticias para Ernesto Valverde de cara al encuentro de Champions contra la Atalanta

Iñaki Williams que sufre una lesión de grado leve-moderado en el tríceps sural de su pierna izquierda, mientras que tampoco se entrenaron hoy Nico Williams, Berenguer, Yuri Berchiche y Gorosabel, que regulan sus cargas. Mikel Vesga vuelve

Malas noticias para Ernesto Valverde, que este lunes comenzó a preparar el partido del próximo miércoles en Champions frente al Athletic Club. En una soleada sesión de entrenamiento en Lezama, el técnico rojiblanco no pudo contar con la presencia de Nico Williams, Berenguer, Yuri Berchiche y Gorosabel, quienes regulan junto al cuerpo médico sus cargas de trabajo. Entre los ausentes, también, un Iñaki Williams que sufre una lesión de grado leve-moderado en el tríceps sural de su pierna izquierda tras retirarse de la sesión de entrenamiento de este pasado domingo.

Mikel Vesga, la nota positiva

En contraposición, la nota positiva la ha firmado Mikel Vesga, quien ha dejado a un lado sus molestias musculares y ya es uno más junto al grupo, sumándose al envite europeo de este miércoles en Bérgamo, correspondiente a la penúltima jornada de la Champions League.

Mikel González, a pie de campo

Entre las notas destacadas de la sesión de este lunes, la presencia del director deportivo del club bilbaíno Mikel González, quien no ha querido perderse las evoluciones del equipo.

Un entrenamiento que ha comenzado con una primera parte física dirigida por Luis Prieto, estando Laporte y Nico Serrano aún fuera de los planes de trabajo. Unai Egiluz, por su parte, ha realizado trabajo sin balón, trotando sobre el verde tras su operación de ligamento cruzado.

Ernesto Valverde, para completar la sesión, ha contado con los canteranos Adrián Pérez, Ibón Sánchez, Jon de Luis y Hierro, quienes se han entrenado junto al primer equipo del Athletic Club, en lugar de con el filial. Junto a ello, los ya habituales Selton y Monreal, que ya estuvieron en la convocatoria ante el Mallorca el pasado sábado.

El parte médico de Iñaki Williams

El parte médico emitido por el club rojiblanco detalla que el delantero Iñaki Williams presenta la lesión "en el tríceps sural de la pierna izquierda" que le mantiene "pendiente de evolución". El carácter "leve-moderado" hace prever que el mayor de los Williams se perderá varios partidos por este contratiempo físico.Este es la segundo problema muscular de consideración que sufre Iñaki esta campaña. El pasado 22 de octubre, frente al Qarabag, se produjo una lesión "severa" en el aductor largo de su pierna derecha con afectación tendinosa que le mantuvo de baja nueve partidos. La ausencia de Williams en Italia se suma a las también obligadas de los lesionados Aymeric Laporte, Nico Serrano, Maroan Sannadi, Unai Egiluz y Beñat Prados y el sancionado Yeray Álvarez.