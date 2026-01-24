El sevillismo celebra un 'funeral' para protestar contra los dirigentes del club: "Estáis matando al Sevilla"·

La afición se concentró en los aledaños del estadio antes del partido para clamar contra los dirigentes por medio de un 'velatorio' con féretro, caretas y tambor fúnebre, porque "están queriendo matar al Sevilla"

El hartazgo del sevillismo por la situación límite del club nervionense se ha convertido en la tarde de hoy, en vísperas del partido contra el Athletic, en una protesta masiva de la afición en los aledaños del Ramón Sánchez-Pizjuán tras la convocatoria realizada por Biris Norte.

Una concentración que no ha sido una manifestación al uso, puesto que la hinchada nervionense ha escenificado un funeral para simbolizar la muerte del Sevilla debido a la gestión del actual Consejo de Administración, hasta el punto de pasear un ataúd que abría la comitiva, seguida por un elevado número de aficionados vestidos de negro, tal y como habían solicitado desde el grupo de animación.

Féretro, caretas del miembro del consejo y una pancarta con un mensaje directo

De este modo, varios sevillistas han portado un féretro con las caras tapadas con caretas con el rostro de los máximos responsables de la entidad, como el presidente, José María del Nido Carrasco, el vicepresidente, José Castro, varios consejeros representantes de las principales familias de accionistas de la entidad o el abogado Alberto Pérez-Solano.

Por detrás del ataúd, un tambor ha marcado el paso fúnebre de la comitiva, presidida varios metros por detrás por una enorme pancarta con un mensaje directo a los rectores de la institución nervionense: "Estáis matando al Sevilla".

Junto a la pancarta negra, varios sevillistas portaban otras más pequeñas con las caras de los responsables del Sevilla o sus nombres tachados con círculos rojos como reflejo del rechazo a la gestión llevada a cabo por la directiva y las eternas negociaciones para la venta del club a grupos inversores.

Una vez que la manifestación llegó a la explanada del Sánchez-Pizjuán, un miembro de Biris Norte, organizadores de esta iniciativa, ejerció de portavoz para explicar el motivo de la protesta y de enfocarla como un funeral antes del comienzo del encuentro contra el Athletic. "Estamos simulando un velatorio porque están queriendo matar a nuestro Sevilla. Aquí está el sevillismo que defiende el escudo, aquí está el sevillismo que no quiere dinero...".

Esta llamativa concentración ha terminado antes del comienzo del partido, por lo que, tal y como estaba previsto, todos los aficionados han entrado en el estadio para arropar al equipo en un choque tan importante como el de hoy contra el Athletic. Almeyda se mostró ayer convencido de que los sevillistas no dejarían solo a la plantilla más allá de ejercer su derecho a mostrar su malestar.

"Las protestas están dentro de las posibilidades de no aceptar ciertas cosas. Y todo lo que compete a mí es unión. Creo en la unión, creo en que cuando están todos juntos las cosas son diferentes, y no en las divisiones. Pero mi enfoque está, y creo que va a ser así, en que cuando el árbitro pite para que inicie el partido vamos a tener todo el estadio a favor, porque lo necesitamos", señaló el míster sevillista.