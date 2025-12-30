El complicado fichaje que pretende el Almería

El cuadro de Rubi, según ha adelantado Ángel García de Cazurreando, estaría detrás del capitán del Huesca, Jorge Pulido, con contrato hasta el próximo mes de junio y por el que los andaluces tendrían que llegar a una oferta que ronde el millón y medio de euros

Los equipos de Segunda división se están moviendo a toda marcha cuando aún ha arrancado el mercado de fichajes de invierno. Uno de los últimos equipos en poner la maquinaria en marcha para reforzarse de cara a la segunda parte de la temporada es el Almería. El cuadro de Rubi terminó 2025 con un mal sabor de boca como consecuencia de las dos derrotas consecutivas que privó a los indálicos de terminar el año en puestos de ascenso directo e incluso en el liderato.

El Almería no tiene excusas o no debería tenerlas este año para ascender a Primera y de momento, a falta de dos jornadas para terminar la primera vuelta, está en puestos de play off de ascenso.

El Almería con 26 es el segundo equipo de los seis que ocupan puestos de ascenso que más goles ha encajado en estas primeras 19 jornadas. Los de Rubi suman 26 goles en contra por los 27 del Racing de Santander. En el UD Almería Stadium quieren que esta tónica cambie ya que siempre se dice que el mejor ataque empieza por una buena defensa. Para ello y según ha adelantado Ángel García de Cazurreando, el Almería tendría a Jorge Pulido, central y capitán del Huesca, como objetivo prioritario para su defensa.

El complicado fichaje de Jorge Pulido

Jorge Pulido, que pasó por las filas del Atlético de Madrid, con el que llegó a debutar en Primera, además de por Rayo Vallecano, el Castilla y el Albacete, es toda una institución en el Huesca, donde está viviendo este curso su temporada número nueve.

Jorge Pulido como no podía ser de otra forma, es el capitán del Huesca y tiene contrato hasta junio de 2026. Esta fecha de finalización del contrato de Jorge Pulido puede ser la mejor herramienta para sacarlo del Huesca de camino al Almería ya que desde el 1 de enero es libre para negociar con el equipo que desee.

Según apuntó el periodista citado anteriormente, el Almería no tendrá sencillo hacerse con los servicios de Jorge Pulido ya que los indálicos no están dispuestos a dejar salir a un jugador de su importancia por una cantidad que no supere el millón y medio de euros. Además de su capacidad en defensa, Jorge Pulido también destaca por saber marcar goles tal y como demuestran los 15 tantos que ha firmado desde que llegó al Huesca en el verano de 2017.

La puerta cerrada para Edgar González

La llegada de Jorge Pulido le daría un plus a la defensa indálica que si finalmente cierra la incorporación del actual jugador del Huesca, estaría cerrándole la puerta más aún a Edgar González. El central que pertenece al Almería y que recientemente ha finalizado su periodo de cesión en Croacia en las filas del Hajduk Split, ya tenía complicado no salir en este mercado de invierno rumbo a otro equipo que lo quiera como cedido,con el Andorra como mejor colocado. Con la posible llegada de Pulido, serían demasiados defensas para Rubi y Edgar González no tendría sitio, menos aún.