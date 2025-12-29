El Andorra avanza en las negociaciones para cerrar la llegada de Édgar González

Édgar González se puede convertir en el nuevo refuerzo del FC Andorra para fortalecer la defensa en la segunda mitad de la temporada

El FC Andorra, bajo la dirección de Carles Manso, ha logrado reconducir su situación tras dos victorias consecutivas que les han permitido salir de los puestos de descenso. Sin embargo, el club es consciente de que la segunda mitad de la temporada será exigente y requerirá refuerzos estratégicos para mantener la competitividad en LaLiga Hypermotion.

Con margen en el límite salarial, la dirección deportiva ha comenzado a tantear opciones para incorporar jugadores con experiencia y carácter, futbolistas capaces de leer los momentos complicados de los partidos y aportar estabilidad a la defensa tricolor.

Édgar González, objetivo prioritario

Según informa esRadio Almería, el central Édgar González es el elegido para reforzar la zaga. Tras romper su cesión con el Hajduk Split, el jugador regresará brevemente a la UD Almería antes de poner rumbo al Principado. La operación ya estaría cerrada entre clubes y apunta a reforzar el corazón de la defensa del Andorra.

En Croacia, Édgar no tuvo continuidad, sumando apenas 601 minutos repartidos en seis partidos de liga y dos de copa. Su paso por el Hajduk no cumplió con las expectativas, lo que abrió la puerta a su regreso a España y a considerar otras opciones, siendo el Andorra la alternativa más atractiva para continuar la temporada.

Experiencia y polivalencia al servicio del Andorra

A sus 28 años, Édgar González cuenta con un recorrido consolidado en Primera y Segunda División, con experiencia en equipos como Real Oviedo, UD Almería y Betis. Formado en la cantera verdiblanca, se caracteriza por su lectura del juego, anticipación y orden, cualidades que lo hacen imprescindible para un equipo que busca mantener control del balón y solvencia defensiva.

Además de central, puede desempeñarse como mediocentro defensivo, ofreciendo al cuerpo técnico opciones tácticas para partidos cerrados y situaciones de alta presión. Su incorporación no solo refuerza la línea defensiva, sino que aporta madurez y liderazgo en un vestuario que enfrenta un tramo decisivo de la temporada.

Refuerzo con impacto inmediato

La llegada de Édgar no es una apuesta a largo plazo, sino un refuerzo pensado para rendir desde el primer día. Con la experiencia reciente en Croacia, llega con minutos de competición y motivación para recuperar continuidad tras una etapa irregular. Su incorporación se suma a jugadores como Gael Alonso, Bomba y Alende, cubriendo de manera óptima la parcela defensiva del Andorra.

El jugador mantiene contrato con UD Almería hasta junio de 2028, pero su retorno al club andaluz será breve antes de iniciar su cesión en el Principado. El Hajduk Split contaba con una opción de compra de 3,5 millones de euros, que finalmente no ejecutará, lo que cierra la oportunidad para el equipo croata.

Un fichaje estratégico para la segunda vuelta

Con la llegada de Édgar González, el FC Andorra refuerza su defensa con un jugador experimentado, capaz de aportar seguridad en situaciones de alta exigencia y liderar desde atrás. Su incorporación subraya la intención del club de afrontar la segunda parte de la temporada con refuerzos de calidad que puedan marcar la diferencia desde el primer partido.