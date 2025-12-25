Edgar González, un refuerzo inesperado para el Almería

El centrocampista romperá su cesión con el Hajduk Split de Croacia y regresará en este mercado invernal al cuadro de Rubi

El Almería cerró el 2025 en lo futbolístico con una nueva derrota, la segunda de manera consecutiva y la tercera en los últimos cinco duelos de LaLiga Hypermotion. El Almería ha desperdiciado en las últimas jornadas hasta dos ocasiones de meterse en puestos de ascenso directo e incluso de colocarse líder de Segunda si hubiese sacado los seis puntos en juego ante Burgos y Málaga.

Con el fútbol terminado hasta 2026, en el Almería ya empiezan a pensar en el próximo mercado de fichajes y en posibles refuerzos que mejoren lo que ya tiene Rubi, una de las mejores plantillas de la categoría.

Edgar González, el refuerzo que nadie esperaba en el Almería

En ese mercado de fichajes que empezará el próximo 2 de enero, el Almería se va a encontrar con un refuerzo inesperado porque no es un fichaje en forma de traspaso o cesión como tal. El Almería verá como uno de los jugadores que tenía cedido desde el pasado verano, Edgar González, regresará de su préstamo en el Hajduk Split de Croacia tras apenas tener participación en el conjunto el sureste de Europa. Edgar González romperá su cesión con el Hajduk Split según informaron desde la propia Croacia varios medios.

La participación de Edgar González en el Hajduk Split

Edgar González fue uno de los refuerzos más importantes de un viejo conocido del fútbol español, el ex del Sevilla y Barcelona, Ivan Rakitic. El ex futbolista es el actual director deportivo del Hajduk Split y firmó a Edgar González a finales de agosto y desde entonces apenas ha sumado 600 minutos entre Liga, Copa y sin participar en Conference League.

Edgar González ha participado en siete encuentros con el Hajduk Split de Croacia, que está actualmente dirigido por el técnico español Gonzalo García. Edgar González no es el único jugador español del Hajduk Split ya que en las filas del conjunto balcánico también se encuentran Iker Almena, con pasado en el Girona y Hugo Guillamón, que se marchó desde Valencia a Croacia el pasado verano.

La situación de Edgar González en el Almería

Si finalmente se termina confirmando la ruptura de la cesión entre Edgar González y el Hajduk Split, el centrocampista catalán regresará al Almería, donde en teoría si al comienzo de temporada no tuvo hueco en el esquema de Rubi, ahora la situación no debería ser muy diferente.

Este pasado miércoles, desde ESRadio Almería se informó de que el cuadro indálico podría marcharse cedido al Andorra en la segunda mitad de la temporada al no contar para Rubi una vez que regrese de Croacia. El centrocampista catalán tiene contrato en el Almería hasta junio de 2028. El mercado de fichajes no arranca hasta el 2 de enero y terminará el 2 de febrero, hasta entonces, el Almería tendrá tiempo de valorar cuál es la mejor opción con Edgar González.