El Almería llega a un acuerdo para el fichaje de Jorge Pulido

El cuadro indálico, según ha adelantado Fabrizio Romano, habría cerrado la llegada del capitán del Huesca que cumple contrato el próximo mes de junio, cuando llegaría al conjunto de Rubi

El Almería zanjó el pasado sábado la mala racha de resultados con la que cerró el 2025 tras dos derrotas consecutivas. Los de Rubi vencieron en un intercambio de golpes ante el Granada por 3-2 y terminaron la jornada 20 en LaLiga Hypermotion con 35 puntos y a solo tres del líder, el Racing de Santander.

Así, el Almería sigue muy vivo para poder cumplir el objetivo fijado por la entidad indálica el pasado verano: el ascenso a Primera. Con la primera vuelta a punto de concluir, el Almería sigue peleando con Racing de Santander, Las Palmas, Castellón y Deportivo de La Coruña.

El fichaje de Jorge Pulido, para verano

Eso en lo meramente deportivo pero en el Almería parece que también hay movimientos a nivel de jugadores ya que, según ha informado Fabrizio Romano este mismo lunes, los de Rubi habrían llegado a un acuerdo con Jorge Pulido para que se incorpore al conjunto andaluz a partir del próximo mes de julio.

En ESTADIO Deportivo ya nos hicimos eco de esta información que adelantó Ángel García y apuntamos a que el Almería debería pasar por caja si quiere incorporar al actual capitán del Huesca en el mercado de fichajes de invierno. Jorge Pulido no saldría del Huesca en este mercado de fichajes de invierno a no ser que el Almería llegue a una cantidad que rondaría el millón y medio de euros.

Los detalles del acuerdo con Jorge Pulido

El periodista italiano citado anteriormente apuntó en su información que el Almería habría acordado con Jorge Pulido un contrato de dos años y que este ya estaría "sellado. Pero parece que Jorge Pulido está loco por llegar a tierras andaluzas y su aterrizaje en el Almería podría darse en el mercado de fichajes de invierno. Si se llegase a dar esta situación, el Almería debería pasar por caja porque hasta el próximo 30 de junio tiene contrato con el Huesca.

La experiencia de Jorge Pulido

El fichaje de Jorge Pulido por parte del Almería supondría incorporar a un zaguero con sobrada experiencia en Segunda división y también con más de 30 encuentros en Primera división. Con el Huesca está viviendo su novena temporada y antes de llegar al Alcoraz ha pasado por el filial del Real Madrid, el primer equipo del Atlético de Madrid y el Albacete además de una experiencia en Bélgica en la filas del St. Truiden.

El problema de los goles en contra del Almería

A pesar de que el Almería inició el año con triunfo ante el Granada, los de Rubi siguen teniendo graves problemas para dejar su portería a cero. Con los dos tantos que le marcó el Granada, el Almería ha encajado 28 goles en contra, que junto al Racing de Santander, lo convierten en el equipo más goleado de los 13 primeros clasificados de LaLiga Hypermotion.

Si Jorge Pulido termina llegando en el mercado de fichajes de invierno, podrá ayudar al Almería a taponar esta hemorragia. Mientras tanto, Jorge Pulido disputó los 90 minutos ante el Castellón el pasado fin de semana, por lo que parece que seguirá contando para Jon Pérez Bolo.