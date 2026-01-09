Más vueltas al fichaje de Jorge Pulido por el Almería y el lío con el Huesca

Después de las declaraciones del jugador del Huesca en las que confirmó su llegada a tierras indálicas. Rubi habló de su profesionalidad y reiteró el acuerdo a partir del 1 de julio

El fichaje de Jorge Pulido parece que va a convertirse en uno de los culebrones del mercado de fichajes de invierno. Pero este culebrón en el traspaso de Jorge Pulido al Almería no será por los motivos habituales ya que el acuerdo está cerrado tal y como el propio jugador confirmó este pasado sábado.

El lío puede venir por dos motivos. En primer lugar el Huesca tiene ahora mismo en sus filas a un jugador que ya ha declarado públicamente que lo tiene hecho con el Almería y que además, no se escondió a la hora de afirmar que lo dará todo por los oscenses pero que la cabeza juega malas pasadas. Todo esto siempre y cuando el Huesca y Jorge Pulido no separen sus caminos hasta el próximo 30 de junio.

El lío con el fichaje de Jorge Pulido

El otro motivo que puede provocar ciertas desavenencias entre el Huesca y el propio Jorge Pulido puede ser que finalmente se termine cerrando su etapa en El Alcoraz durante este mercado de invierno. Huesca y Almería tendrían que llegar a un acuerdo económico en este caso y tal y como apuntamos en ESTADIO Deportivo, ese acuerdo podría rondar el millón y medio de euros. El compromiso de Jorge Pulido está fuera de toda duda pero si finalmente sigue hasta el final de la temporada, cada partido del zaguero será analizado con lupa.

Rubi opina sobre el lío con Jorge Pulido

Sobre el acuerdo entre Jorge Pulido y el Almería se mojó este pasado viernes Rubi aunque sin sobrepasar las líneas que marca el conjunto indálico. Rubi confirmó que Jorge Pulido y el Almería habían llegado a un acuerdo a partir del 1 de julio: "Mi responsabilidad es no hablar de jugadores que no estén aquí. Si el club no ha manifestado públicamente el interés por un central, no lo haré yo. Es una realidad que Pulido ha firmado con nosotros a partir del 1 de julio".

Además, el técnico catalán recordó que todos los equipos están expuestos a que jugadores que terminan contrato el 30 de junio firmen por otros equipos: "Todos los equipos nos exponemos a que los jugadores que quedan libres el 30 de junio puedan firmar con otros clubes".

La reflexión de Rubi a colación del fichaje de Jorge Pulido

Rubi dejó una reflexión en relación al fichaje de Jorge Pulido y la circunstancia que se puede dar si finalmente se queda en el Huesca: "Nos tenemos que preguntar si preferimos tener un jugador sabiendo que ha firmado con otro equipo o no saberlo". Además, se mostró seguro de la profesionalidad de Jorge Pulido: "Lo que tengo claro es que es un profesional íntegro y lo va a hacer lo mejor posible en Huesca".

Recordemos que Jorge Pulido, además de confirmar su acuerdo con el Almería, lanzó un dardo para explicar que no se había sentido valorado por el Huesca: "No me he sentido valorado y no hablo económicamente. He firmado para junio por la UD Almería. Desde el primer momento me transmitió su confianza y que quería contar conmigo dos años fuese en Primera o Segunda".