El Real Zaragoza, duramente sancionado, toma medidas con su afición en el Ibercaja Estadio

El club maño ha remitido un correo electrónico a sus socios en los que les pide que cesen los cánticos de carácter violento que ya le han costado varias multas económicas a los de Rubén Sellés esta temporada en LaLiga Hypermotion

El Real Zaragoza quiere que a partir de este fin de semana en el que los maños recibirán la visita de la Real Sociedad B, se inicie la remontada de cara a la segunda vuelta de LaLiga Hypermotion. El Real Zaragoza terminó la primera vuelta con un importante y valioso triunfo ante Las Palmas y en caso de triunfo este fin de semana, igualarían a 23 puntos con los donostiarras en la tabla.

Además, el Real Zaragoza ha recibido este misma semana la buena noticia por parte de la Inteligencia Artificial Grok ya que la IA ideada por Elon Musk pronostica que los maños terminarán la temporada fuera de los puestos de descenso. Pero en el Ibercaja Estadio no están para bromas y mucho menos cuando, como suele ocurrir, les tocan el bolsillo.

Los socios del Real Zaragoza reciben un contundente correo del club

El Real Zaragoza ha mandado un correo a todos sus socios en el que informa de "una situación que afecta directamente al club" y que desde el conjunto maño quieren "abordar para evitar consecuencias mayores". El Real Zaragoza informa en el correo que le ha remitido a sus socios que está recibiendo "sanciones económicas en cada uno de los partidos disputados en el Ibercaja Estadio debido a determinados cánticos y expresiones que, según la interpretación de la autoridad sancionadora, son considerados como incitadores a la violencia".

La petición del Real Zaragoza a la afición del Ibercaja Estadio

El Real Zaragoza ha rogado "colaboración para erradicar este tipo de comportamientos y animar siempre de forma positiva". El cuadro aragonés habla de su afición como "una de las mejores del fútbol español". Pero además de ese elogio, el Real Zaragoza se ha esmerado en recordar la cuantía de las sanciones que han sufrido a consecuencia de los cánticos que incitan a la violencia: "Las multas económicas, entre propuestas de resolución y sanciones firmes, alcanzan los 60.000 euros y, de persistir estos comportamientos, se comenzará a aplicar el umbral máximo de 18.000 euros por partido, afectándose de forma significativa a la estabilidad financiera del club".

Correo completo del Real Zaragoza a sus socios

Este es el correo que el Real Zaragoza le ha mandado a sus socios: "Estimado Zaragocista Abonado,con motivo de los próximos encuentros que se celebrarán en Ibercaja Estadio de cara a la segunda vuelta de la competición oficial de LaLiga Hypermotion, desde el Real Zaragoza queremos trasladarte información relevante relacionada con la asistencia y el comportamiento en los partidos disputados en nuestras instalaciones. Deseamos informarte de una situación que afecta directamente al club y que debemos abordar con vuestra colaboración para evitar consecuencias mayores.

Durante la presente temporada, el club está recibiendo sanciones económicas en cada uno de los partidos disputados en Ibercaja Estadio debido a determinados cánticos y expresiones que, según la interpretación de la autoridad sancionadora, son considerados como incitadores a la violencia. Desde el club consideramos que cualquier cántico ofensivo o que incite a comportamientos violentos es inaceptable y contrario a los valores del fútbol.

Recordamos que está totalmente prohibido por el Código Disciplinario de la RFEF y la Ley 19/2007 cualquier acto o manifestación de carácter violento, racista, xenófobo o intolerante, de acuerdo con las disposiciones establecidas por la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte.

Actualmente, las multas económicas, entre propuestas de resolución y sanciones firmes, alcanzan los 60.000 € y, de persistir estos comportamientos, se comenzará a aplicar el umbral máximo de 18.000 € por partido, afectándose de forma significativa a la estabilidad financiera del club. Estas multas no solo tienen un impacto económico, sino que también perjudican la imagen de una de las aficiones más grandes, fieles y respetadas de España, históricamente reconocida por su actitud ejemplar.

Por todo ello, rogamos vuestra colaboración para erradicar este tipo de comportamientos y animar siempre de forma positiva, demostrando, una vez más, que la afición del Real Zaragoza es una de las mejores del fútbol español".