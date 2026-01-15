La Inteligencia Artificial Grok que lanzó Elon Musk en X (antes Twitter) pronosticó que los maños salvarán la categoría en LaLiga Hypermotion por delante de Cultural Leonesa, Mirandés, Albacete y Granada

El Real Zaragoza de Rubén Sellés terminó la primera vuelta de la mejor forma posible. Los maños visitaron el campo del líder, el Racing de Santander y sin ningún tipo de complejo, el Real Zaragoza se impuso por 2-3 en El Sardinero.

Este triunfo del Real Zaragoza ante el Racing de Santander no sirve para que los de Rubén Sellés salgan de los puestos de descenso pero si ayuda a coger impulso de cara a una segunda vuelta en la que los maños tendrán que confirmar las buenas sensaciones desde que llegó al banquillo el relevo de Gabi Fernández.

Con Rubén Sellés el Real Zaragoza ha sumado 14 puntos en las 11 jornadas que van desde la 11 al ecuador de la competición en LaLiga Hypermotion. Con estos números, el Real Zaragoza sería decimosegundo en una clasificación virtual desde que llegó Rubén Sellés y por lo tanto estaría fuera de los puestos de descenso a Primera RFEF.

La Inteligencia Artificial Grok salva al Real Zaragoza del descenso

Pero LaLiga Hypermotion no empezó en el Real Zaragoza con la llegada de Rubén Sellés, sino que empezó 10 jornadas antes y eso supone que los maños sigan en puestos de descenso a la conclusión de la primera vuelta. Pero el Real Zaragoza recibió este pasado miércoles una buena noticia y ha llegado de parte de la Inteligencia Artificial Grok que lanzó en su momento Elon Musk en X (antes Twitter).

La Inteligencia Artificial Grok de Elon Musk respondió a la petición de Solofichajes123 sobre un pronóstico de final de temporada de LaLiga Hypermotion. Además de vaticinar que el Racing de Santander sería campeón, Las Palmas ascendería de manera directa y que el tercero en el ascenso sería el Deportivo de la Coruña tras superar el play off de ascenso, dio su pronóstico sobre el descenso a Primera RFEF.

La permanencia en LaLiga Hypermotion que pronostica la Inteligencia Artificial Grok

La Inteligencia Artificial Grok de Elon Musk predijo que descenderán a la tan temida Primera RFEF, Granada, Albacete, Mirandés y Cultural Leonesa. Curiosamente de esos cuatro equipos, dos de ellos como son Albacete y Cultural Leonesa han terminado la primera vuelta lejos de los puestos de descenso.

Los equipos que si están son el Real Zaragoza y el eterno rival de los maños, el Huesca de Jon Pérez Bolo. La Inteligencia Artificial Grok de Elon Musk le da una buena segunda vuelta al Real Zaragoza ya que le da la salvación con 46 puntos, los mismos que la Cultural Leonesa.

La salvación, en menos de 50 puntos en Segunda división según la Inteligencia Artificial

Esta predicción de la Inteligencia Artificial Grok apuesta por una salvación en LaLiga Hypermotion ciertamente barata ya que se quedarían en el fútbol profesional hasta dos equipos con menos de los 50 puntos. El Real Zaragoza por su parte tendría que sumar 26 puntos en las 21 jornadas que quedan de campeonato, lo que supone una media de 1,23 puntos por partido. Solo el tiempo dirá si la IA de Elon Musk acertó con su predicción en relación a la salvación del Real Zaragoza.

Los goles empiezan a valer su peso en oro en el Real Zaragoza

De momento, el Real Zaragoza iniciará la segunda vuelta el próximo fin de semana recibiendo en el Ibercaja Estadio a la Real Sociedad B. Los de Ansotegi son a día de hoy un rival directo ya que un triunfo ante los donostiarras supondría igualarlos a 23 en la tabla.

En el partido de la primera vuelta, el Real Zaragoza cayó en Anoeta por 1-0 por lo que los años deberán buscar además del triunfo, que este sea con la suficiente ventaja como para superar en el gol average particular a los vascos. Estos resultados en los enfrentamientos directos pueden marcar la permanencia en LaLiga Hypermotion al final de las 42 jornadas.