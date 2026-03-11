Real Madrid - Manchester City: posibles onces, horarios, canal y dónde ver en TV y online el partido de ida de octavos de final de Champions League

El Real Madrid busca seguir ampliando su hegemonía por el viejo continente en una temporada marcada por la irregularidad de los hombres de Álvaro Arbeloa. El Manchester City es uno de los favoritos para estar el próximo mes de mayo en la final de Budapest. Uno de los clásicos modernos de la Champions League promete ser de nuevo un espectáculo para toda Europa.

Real Madrid y Manchester City se medirán por segunda vez esta temporada, esta vez en la ida de los octavos de final de la Champions League que se disputará en el Santiago Bernabéu y que tiene la oportunidad de seguir en el directo que ofrecerá ESTADIO Deportivo. Este segundo cara a cara de la temporada entre los merengues y los ingleses se disputará en la noche de hoy, miércoles 11 de marzo.

Una cita de vital importancia para ambos conjuntos que quieren seguir avanzando en la Champions League. Ambos equipos llegan en dinámicas diferentes en sus respectivas ligas; en cambio, el papel de los dos equipos es distinto en Champions. El Real Madrid llega tras un tramo final irregular en la fase de liga en la que quedó noveno. En LaLiga llega tras vencer al Celta de Vigo sobre la bocina.

Por otro lado, el Manchester City se presenta en estos octavos tras ser el último de los ocho equipos que entró de forma directa a esta fase eliminatoria. En Premier League, los pupilos de Pep Guardiola sí atraviesan un mejor momento. Se encuentran en segunda posición, aunque lejos del líder, el Arsenal. Un mal comienzo de temporada le hace ir a rebufo de un conjunto gunner que sí es cierto que empieza a dejarse puntos.

Muchas estrellas, la mitad de ellas lesionadas

Se miden dos equipos que tienen muy buenas plantillas dentro del panorama futbolístico europeo, pero no pasan por un gran momento. El Real Madrid llega al tramo crucial de la temporada con sus grandes estrellas lesionadas y con más bajas que hacen la plantilla algo corta para los encuentros de las próximas semanas. Sin embargo, la mística del Santiago Bernabéu en las noches de Champions es temida por cualquier rival.

El equipo británico tendrá que enfrentarse a un Real Madrid en horas bajas. Los de Manchester quieren volver a disfrutar y saborear la sensación de ser campeones de Europa. El Manchester City se aferra a sus estrellas como Haaland, Bernardo Silva, Ryan Cherki o Phil Foden, que pueden ser desequilibrantes y decisivos en cualquier momento de la eliminatoria.

Posibles onces del Real Madrid y Manchester City

Real Madrid: Courtois; Alexander Arnold, Rüdiger, Asensio, Fran García; Tchouamení, Güler, Valverde, Brahim; Vinicius y Gonzalo

Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Guéhi, O’Reilly: Rodri, Bernardo Silva; Cherki, Marmoush, Doku; Haaland.

Real Madrid - Manchester City: ¿A qué hora empieza el partido?

El partido que enfrenta al Real Madrid con el Manchester City, correspondiente al partido de la ida de octavos de final de la Champions League, se disputará en el Santiago Bernabéu hoy miércoles 11 de marzo de 2026, a partir de las 21:00 horas. Se espera una noche de lluvias poco intensas y una temperatura cercana a los 10º, aunque por debajo.

Real Madrid - Manchester City: ¿Dónde verlo por televisión?

Este encuentro europeo que mide a ambos conjuntos se podrá ver por plataforma de pago, más concretamente en Movistar+ Liga de Campeones (dial 60 en Movistar+ y dial 115 en Orange). Como es habitual, existe la opción de visionarlo en diversos dispositivos a través de sus aplicaciones. Además, podrá seguir a través de LaLiga TV Bar.

Real Madrid - Manchester City: ¿Cómo seguir online este duelo?

Más allá de seguirlo por televisión, existe la alternativa de no perderse nada de este encuentro en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com con un detallado minuto a minuto con todos los pormenores de lo que acontezca sobre el verde del Santiago Bernabéu. La cobertura de ESTADIO proseguirá tras la conclusión del encuentro con la crónica, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y rueda de prensa y las notas de los futbolistas.