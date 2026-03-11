El reto de Ferland Mendy en el Real Madrid tras la lesión de Carreras

El defensa francés apunta a ser una de las novedades en el once de Arbeloa para recibir al Manchester City, por lo que estaría disputando su segundo encuentro seguido completo, algo que no ocurre desde hace más de un año

El Real Madrid recibe en el día de hoy al Manchester City en el Bernabéu, en el encuentro correspondiente a la ida de octavos de final de la UEFA Champions League. Para ello, todo hace indicar que Ferland Mendy será uno de los elegidos por Arbeloa en el once titular, ante la baja de Carreras, por lo que el francés estaría acompañado de Rüdiger, Asencio o Huijsen y Trent Alexander-Arnold. No obstante, el foco se centra en ex del Olympique de Lyon, que podría disputar su segundo partido seguido de manera completa, algo que no sucede desde hace más de un año.

La ausencia de Carreras abre las puertas a la titularidad de Ferland Mendy

Ferland Mendy está ante un nuevo escenario como jugador del Real Madrid. En su séptima temporada en el conjunto blanco, el francés ha ido de más a menos, en gran parte por la cantidad de lesiones que ha ido sufriendo en los últimos años. En este sentido, Álvaro Carreras le ha ganado el puesto en el once titular desde su llegada en el mercado de fichajes del pasado verano. No obstante, el problema muscular que ha sufrido el ex del Benfica le abre las puertas al internacional con Francia, que cuenta con un importante reto para recibir al Manchester City. El exfutbolista del Olympique de Lyon podría jugar su segundo partido consecutivo completo, tras hacer lo propio el viernes anterior frente al Celta de Vigo, algo que no ocurría desde febrero de 2025, disputando los 90 minutos ante el propio equipo de Guardiola y Girona. Además, tan solo ha disputado cinco choques de lo que llevamos de temporada, pese a que ha entrado en la convocatoria de Arbeloa durante el último mes.

No obstante, Ferland Mendy disputó dos partidos seguidos en el pasado mes de enero, pero jugando tan solo dos minutos ante el Real Betis y 22 contra el Atlético de Madrid, en las semifinales de la Supercopa de España. Además, el reto será aún más grande, ya que ha disputado un encuentro completo y el rival en el día de hoy será el Manchester City de Guardiola, uno de los favoritos cada temporada para alzarse con la UEFA Champions League. Por otro lado, el poco protagonismo de Fran García con Arbeloa despeja la duda con la opción del francés, que será una de las novedades de un once titular mermado por las diferentes bajas en la convocatoria, como la de Bellingham o Mbappé, entre otros.

La apuesta de Ferland Mendy para enfrentarse al Manchester City

En este sentido, la incógnita de Carreras de cara al partido de vuelta contra el Manchester City es real, con serias dudas para que pueda participar en el encuentro de LaLiga EA Sports de este sábado ante el Elche. Esto provocaría que Ferland Mendy dispute la eliminatoria completa frente a los de Guardiola, dejando a Fran García la posibilidad de que dispute el choque del campeonato doméstico contra el equipo de Eder Sarabia. Además, cabe recordar que el francés ha sufrido hasta tres lesiones musculares en lo que llevamos de temporada, lo que le ha dejado estar 114 día de baja y perderse un total de 24 citas con el conjunto blanco, además de no poder seleccionado para los partidos internacionales con Francia.