Fajardo observa al nuevo regreso antes de viajar a Oviedo

Cédric Bakambu ya ha regresado con el grupo tras haber vuelto ayer después de su eliminación en la Copa África, haciendo en esa pasada sesión trabajo individual en el gimnasio

El Real Betis se encuentra en la previa de un fin de semana importante para los intereses verdiblancos, ya que empezar con buen pie el 2026 se antoja vital para los de Pellegrini. La derrota en el Bernabéu, a pesar de que la entidad del rival antojase que no se pudiese conseguir un botín positivo, dejó ciertamente marcado debido a la cantidad de goles que recibió el conjunto sevillano. Gonzalo García frustró el inicio del año, aunque el equipo verdiblanco no estuvo bien desde el comienzo del encuentro. Esto hace necesario que, en Oviedo, se vuelvan a recuperar esas buenas sensaciones, con Bakambu presente.

En el equipo verdiblanco, muchas no son las bajas que se registran, siendo Isco el único que se mantiene en la enfermería. El malagueño tuvo que pasar por el quirófano para someterse a una artroscopia, lo que hizo mantener su tiempo de baja más de lo previsto. En la lista hay que incluir aquellos que se encuentran aún en la Copa África, donde Amrabat y Abde siguen comandando en la selección anfitriona y favorita para llevarse el entorchado. En el caso del centrocampista, existe preocupación, ya que no ha disputado ninguno de los dos anteriores encuentros con Marruecos. Algo que hace preocuparse por un jugador al que las lesiones parecen estar pasándose factura.

Uno de los que ya ha abandonado la competición ha sido Cédric Bakambu. El congoleño cayó eliminado frente a Argelia en la prórroga en los octavos de final, lo que acabó provocando su pronto adiós de la competición. Tras haber regresado en el día de ayer, el delantero ha entrenado junto al resto de sus compañeros en la sesión previa al duelo frente al equipo de Guillermo Almada, aunque no estará en la convocatoria. El delantero es una de las posibles salidas del equipo bético en este mercado de invierno, por lo que su situación es una incógnita.

También han estado presentes tanto Manu Fajardo como Joaquín Sánchez. Los pupilos de Pellegrini han sido observados por el director deportivo, que se encuentra en un mes clave para darle el último acelerón a un proyecto ilusionante. El objetivo está claro, y es el buscar a un delantero que se complemente con el Cucho. Para ello, hacen falta salidas, y sin duda Chimy y Bakambu están en la rampa de salida. El próximo 3 de febrero se cerrará este periodo de fichajes que tiene varios objetivos en el Betis.