Fallece José 'Piculín' Ortiz, legendario jugador de baloncesto que pasó por Real Madrid y Barcelona

El exjugador de Puerto Rico, con pasado también en equipos como Festina Andorra y Unicaja Málaga, entre otros, ha fallecido la pasada madrugada tras una larga lucha contra un cáncer colorrectal. Diferentes clubes de la ACB, como la propia competición, han transmitido sus condolencias

José 'Piculín' Ortiz ha falledido a los 62 años de edad tras una luchar durante varios años por diferentes problemas de salud, así como un cáncer colorrectal que le tuvo apartado del foco mediático en distintos momentos de su vida.

El exjugador de Puerto Rico es considerado una de las leyendas del baloncesto en su país, aunque pasó por grandes clubes como el Real Madrid y Barcelona, además de pasa por el Festina Andorra o Unicaja Málaga, así como por el Utah Jazz de la NBA.

A lo largo de su carrera ha dejado momentos memorables, como en 1987, cuando se convirtió en el segundo puertorriqueño en ser seleccionado en el draft de la NBA, o cuando debutó con su selección, en 1983, en los Juegos Panamericanos de Caracas, en Venezuela.

Real Madrid, Unicaja y la ACB se despiden de José 'Piculín' Ortiz

De esta manera, el Real Madrid, uno de los equipos a los que perteneció, ha querido emitir un comunicado:

"El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Piculín Ortiz, jugador de nuestro equipo de baloncesto durante la temporada 1989-1990. El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a su familia y seres queridos, a sus compañeros y a todos sus clubes.

Piculín Ortiz, leyenda del baloncesto que disputó con la selección de Puerto Rico cuatro Juegos Olímpicos, ha fallecido a los 62 años de edad. Descanse en paz".

Unicaja se ha querido despedir por su parte de un jugador que pasó por el equipo de Málaga:

"Desde Unicaja Baloncesto lamentamos el fallecimiento de Piculín Ortiz, quien defendió nuestra camiseta durante la temporada 1993-94. DEP"

La ACB ha publicado el siguiente mensaje:

"Nos ha dejado José "Piculín" Ortiz Rijos, una leyenda del baloncesto y del deporte puertorriqueño. La acb quiere mandar sus más sentidas condolencias a los familiares y amigos. Descanse en paz".

Piculín Ortiz: del brillo en España al golpe que apagó una carrera legendaria

José 'Piculín' Ortiz comenzó su etapa en España en el CAI Zaragoza, antes de pasar por el Utah Jazz de la NBA. En 1990 fichó por el Real Madrid, una corta etapa que fue previa a su salto al Barcelona, dónde estuvo hasta dos temporadas, ganando la Copa del 91 y quedándose a las puertas de levantar la Copa de Europa. No obstante, el puertorriqueño pasó también por el Andorra en 1992 y por Unicaja en 1993, antes de volver a su país natal.

Sin embargo, José 'Piculín' Ortiz defendió los colores del Aris, con el que ganó una Copa Korac. Una de las claves de su carrera fue cuando dio positivo en estanozolol, cuando tenía 43 años, que le provocó una sanción que hizo finalmente que acabase su carrera y que el PAOK, equipo al que pertenecía, le rescendiera su contrato.