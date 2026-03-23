El Valencia toma una decisión sobre el futuro de Dimitrievski

El portero de Macedonia del Norte se ha hecho con la titularidad gracias a su gran nivel y a la lesión de Julen Agirrezabala. El club de Mestalla a comienzos de temporada no se planteaba su continuidad, pero todo ha cambiado con el paso de los días, ya que ahora sí está por la labor de activar la cláusula que tiene para renovarlo por dos años más

En el mundo del fútbol, y más en las negociaciones, nunca se puede dar nada por cerrado porque lo que es negro puede tornarse en blanco con el paso del tiempo y es justo lo que ha pasado entre el Valencia CF y Stole Dimitrievski. El club de Mestalla a comienzos de temporada no quería saber nada del portero de Macedonia del Norte, pero todo ha cambiado después de que el guardameta se haya consolidado como titular. Dimitrievski acaba contrato al final de esta temporada y el Valencia CF está por la labor de ejecutar la cláusula que tiene para ampliar el vinculación laboral que les une por dos temporadas más.

El Valencia CF quiere ejecutar la opción que tiene para renovar a Dimitrievski

Después de varias semanas en las que se ha habido mucho hermetismo sobre las negociaciones entre el Valencia CF y Stole Dimitrievski, el club de Mestalla ya se ha decidido y está por la labor de ejecutar la opción que le permite renovar al portero por dos temporadas más según informa Tribuna Deportiva.

Este movimiento es el esperado por parte del Valencia CF quien ya comunicó que no va a fichar a Julen Agirrezabala y que renovó a Cristian Rivero para que sea el tercer portero de cara a la siguiente temporada. En caso de que se llegue a un acuerdo con Dimitrievski, el Valencia CF tendrá que pagarle al cancerbero de Macedonia del Norte unos 300.000 euros de prima al margen de aumentarle el sueldo.

Ahora todo queda en manos de Stole Dimitrievski quien en las últimas semanas se ha hecho con un puesto como titular en el equipo de Mestalla y que en mercados pasados recientes se ha mostrado muy reacio a salir del Valencia CF ya que su objetivo siempre ha sido el triunfar a pesar de que a Carlos Corberán, su entrenador, le ha costado confiar en él.

A sus 32 años, la titularidad de Stole Dimitrevski en la recta final de la temporada ha sido una de las claves por las que el Valencia CF está teniendo buenos resultados y sólo está a tres puntos de la séptima posición en la clasificación de LaLiga.

El plan del Valencia CF en la posición de portero de cara a la próxima temporada

El renovar a Dimitrievski, o al menos intentarlo, era y es el paso lógico del Valencia CF para asegurarse el tener un portero de nivel titular de cara a la próxima temporada.

También estará en plantilla Cristian Rivero que volverá a tener el rol de tercer portero como en esta temporada.

Ahora, el siguiente paso del Valencia CF será acudir al mercado en busca de otro portero que pueda competir con Dimitrievski o que sea su suplente. Los dos que más gustan son Aarón Escandell, del Real Oviedo, y Antonio Sivera, del Deportivo Alavés.