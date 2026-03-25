Pide al Valencia la continuidad de Guido Rodríguez: "Sería una lástima que no siguiera"

El club che intentará retener al argentino, que acaba contrato el 30 de junio, aunque aún no le ha presentado una oferta de renovación y ya hay más clubes pendientes. Un emblema como Ricardo Arias tiene claro que no se puede escapar

El Valencia trabaja en la continuidad de varios de los jugadores que acaban contrato a final de temporada, entre ellos también algunos cedidos. Por Lucas Beltrán y Ramazani toca negociar con Fiorentina y Leeds United, respectivamente, mientras que con Dimitrievski ya se tiene decidido hacer efectiva la opción para prorrogar su vinculación mediante el pago de un bonus y le mejora de su salario. También se valora la ampliación de Eray Cömert. Pero, sin duda, el caso más llamativo es el de Guido Rodríguez, que ha caído de pie en Mestalla.

Guido Rodríguez, "contento" en el Valencia

El argentino se ha convertido en una de las claves del resurgir del equipo che. Carlos Corberán le ha dado galones y está respondiendo con creces, lo que a su vez ha hecho que otros clubes poderosos de Europa le hayan echado el ojo, aunque el ex del Real Betis es feliz en la capital del Turia.

"En lo personal estoy muy contento, ya que quería jugar, quería venir a disfrutar y creo que es lo que estoy haciendo, disfrutando con mis compañeros del club, del equipo, de la ciudad, de todo... Así que la verdad que estoy muy contento", destacó tras el último partido ante el Sevilla FC.

Arias lo compara con Barrenechea

Así pues, aunque aún no tiene una oferta de renovación sobre la mesa, en el entorno del club valencianista confían en que Ron Gourlay sea capaz de amarrar al mediocentro. Una vez autorizada como la de Ricardo Arias, el futbolista que más temporadas ha vestido la camiseta blanquinegra (16), así lo ha dejado patente al valorar el impacto que está teniendo el mediocentro en un conjunto che que echaba de menos a un jugador de su perfil.

“Yo creo si alguien hay que destacar es a Guido, para mí, porque es el que se ha erigido como auténtico líder. Me está recordando mucho, sobre todo por su afinidad, a Enzo Barrenechea, el temporadón que realizó aquí... Sería una lástima que no continuara”, afirmó en los medos del club, para quien la presencia del internacional albiceleste "es importantísima".

La gran virtud de Guido Rodríguez: hace mejor a sus compañeros

"Es el cinco perfecto, el cinco típico argentino, que está por delante de la línea y aparece donde nadie suele aparecer, ayuda siempre a sus compañeros, tanto en defensa como en ataque, imponiendo su orden, su jerarquía, y, sobre todo, su experiencia. Yo creo que ha sido fundamental en esta mejoría del equipo, de la que se ha aprovechado Javi Guerra, que con la presencia de Guido, se ha liberado de tal forma que ha abandonado un poquito el trabajo defensivo y se dedica más a hacer daño adelante”, añadió, insistiendo en esa virtud del ex del West Ham de hacer mejor al resto de sus compañeros.

"Su jerarquía la está demostrando en los partidos, su manera de jugar, su posicionamiento, tanto a la hora de defender, como a la hora de llegar, y sobre todo de manejar, mandar, hablar con los jugadores, posicionarlos... El orden táctico que él implanta en el equipo se está notando muchísimo. Alguien que te hable mucho, que te coloque, que te sitúe, que te anime... Que sea él el primero que actúe en jugadas en las que tiene que aparecer, el jerarca, pues, lógicamente, contagia”, sentenció.

La sorpresa de Eray Çömert

Además, el ex defensor también elogió a Cömert, que le ha dado la vuelta de forma radical a su situación para convertirse en un fijo en el eje de la zaga, llamando igualmente la atención de otros clubes europeos. "A mí me sigue sorprendiendo Cömert, cuando se estaba buscando desesperadamente un central hace tres meses, por algo es internacional con Suiza, ¿no? Y lógicamente está respondiendo a las expectativas”, destacó.

Le pide al Valencia pelear por Europa

En cuanto al equipo en sí, por su parte, Arias puso de relieve el gran encuentro firmado en el Sánchez-Pizjuán y el valor del triunfo para elevar la moral. “El de Sevilla creo que es de los partidos más serios que he visto del Valencia. Globalmente, creo que fue de lo mejor que se ha visto en la temporada. Los puntos conseguidos en Sevilla otorgan al ambiente, al equipo, a todo el entorno del equipo, una tranquilidad que hacía falta", apuntó, abogando por mirar a Europa, aunque "no se puede olvidar el apretado calendario que hay al final”.

“Las cosas, a falta de nueve jornadas, te hacen pensar en que puedes ser capaz de conseguir cosas diferentes. Mirar para arriba no es un sueño, es una realidad. Tú tienes la posibilidad ahora con el Celta de poderle ganar y arrimarte un poquito más a los puestos de arriba y a ver lo que pasa. Si tú sigues esta línea de trabajo puedes tener posibilidades de conseguirlo y no tienes que desecharlo, para nada. Tienes que ir a por ello como sea”, sentenció.