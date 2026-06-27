La propuesta del Racing de Santander por Peque y la respuesta del Sevilla

El conjunto cántabro está interesado en recuperar al atacante catalán, pero por ahora solo ha solicitado una cesión y sin pagar siquiera la totalidad de su sueldo, lo que ha sido rechazado de pleno por el club de Nervión.

Un verano más, el Sevilla FC necesita vender. El objetivo es minimizar lo máximo posible las pérdidas previstas en el ejercicio y tomar algo de oxígeno dentro del estrechísimo límite salarial que, a día de hoy, ni siquiera permitía inscribir en LaLiga a los tres fichajes a coste cero realizados: Jon Guridi, Juan Iglesias y Arouna Sagante. Pero en Nervión tampoco quieren que sus conocidas urgencias sean aprovechadas por otros clubes para hacer leña del árbol caído. No se malvenderá. O al menos esa esa la intención.

Los nombres que pueden generar una interesante plusvalía con conocidos por todos, con Akor Adams y Rubén Vargas en la 'pole', sin perder de vista a canteranos vomo Juanlu, Kike Salas u Oso. Pero hay más futbolistas que podrían abandonar del plantel si se presenta la oferta adecuada. Todos en realidad. Aunque no siempre signifique obtener una ganancia, como es el caso de Peque Fernández, que en sus dos temporadas como sevillista no ha confirmado la progresión que se le presuponía tras aterrizar hace dos veranos procedente del Racing de Santander.

Luis García Plaza cuenta con Peque

El atacante catalán no le sobra a Luis García Plaza, que en realidad apenas le dio bola en la recta final de la pasada campaña. Salía de una lesión de ligamentos cuando arribó el técnico madrileño y apenas dispuso de minutos testimoniales a sus órdenes, acumulando solo 43 minutos en cuatro partidos antes de estrenarse como titular ya en la última jornada frente al Celta de Vigo. Pero consciente de los problemas existentes para reforzar la plantilla, el preparador nervionense, como informó ESTADIO Deportivo, ha pedido su continuidad.

El Sevilla FC quiere recuperar los 4 millones que costó

Otra cosa es que llegue una propuesta que al menos permita recuperar la inversión realizada en su día. En ese caso, la necesidad del club irá por encima de la opinión del entrenador. Pero no parece fácil que vaya a llegar un equipo que ponga sobre la mesa los 4 millones de euros que el Sevilla FC desembolsó por un futbolista que venía de firmar 18 goles en Segunda división, lo que sirvió para ganarse un contrato en Nervión hasta 2028.

De momento, el único club que ha mostrado interés, al menos públicamente, es precisamente el mismo que se lo venía al conjunto blanquirrojo. Pero en El Sardinero son conscientes de que no será fácil sacarlo del Sánchez-Pizjuán. "Estuvimos hablamos José Alberto (el entrenador del Racing) y yo con Peque. Él es uno de los nuestros, pero lo vendimos por cuatro millones de euros al Sevilla FC y, claro, ahora no te lo van a dar gratis. Es realmente complicado", aseguró hace ya tres semanas el presidente del conjunto cántabro, Manolo Higuera.

Si sale cedido, en Nervión no quieren saber nada de su sueldo

Así, ahora se ha conocido que la propuesta del Racing no pasado de solicitar una cesión y asumiendo solo una parte de su sueldo, como apunta el diario As. Una oferta del todo insuficiente que no ha atendido los dirigentes sevillistas, pues en caso de abrirle la puerta la idea es que fuese mediante un traspaso. O en su defecto, en última instancia, a través de un préstamo en el que el club receptor pague la totalidad de su salario.

De este modo, las posturas de ambos clubes están lejanísimas, por más que al propio Peque y a su entorno le haga ilusión regresar a Santander. De momento, sin embargo, tendrá que estar a comienzos de julio en la ciudad deportiva nervionense para comenzar la pretemporada y trabajar un busca de más minutos, como ha hizo el pasado verano con Matías Almeyda, con quien vivió sus momentos de mayor protagonismo con la camiseta blanquirroja.

Los números de Peque Fernández

Tras firmar un gol y una asistencia en 29 partidos en la 24/25, la participación total del L'Hospitalet de Llobregat en este último curso ha estado en realidad por debajo (1.148' en 28 citas). Pero al menos firmó tres tantos, dos de ellos en LaLiga ante Elche y Athletic, y dos pases de gol. Muy poco en cualquier caso para que se abra una puja por sus servicios o para que parta con un rol importante en el proyecto sevillista de la 26/27