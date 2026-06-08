El Real Sporting se planta ante el interés inglés por Jonathan Dubasin

Clubes recién descendidos a la Championship estudian pagar los 12 millones de cláusula del hispano-belga, pero la entidad rojiblanca no quiere vender más piezas este verano para poder construirle un gran proyecto a Nicolás Larcamón y luchar por el ascenso en LaLiga Hypermotion

El Real Sporting de Gijón tiene sobre la mesa una amenaza importante desde Inglaterra. Según desvela Ángel García, varios clubes recién descendidos a la segunda división inglesa están interesados en Jonathan Dubasin y podrían llegar a pagar los 12 millones de euros de su cláusula de rescisión.

La posición del club rojiblanco, sin embargo, es clara: si sale Dubasin, sería la única venta relevante del verano. En Mareo quieren formar una plantilla de ascenso directo y no contemplan desmantelar el proyecto de Nicolás Larcamón.

Dubasin, una cláusula de 12 millones y el peligro de Inglaterra

El interés por Dubasin no sorprende. El atacante hispano-belga se ha consolidado como uno de los jugadores más determinantes del Sporting y su perfil encaja muy bien en el fútbol inglés: potencia, movilidad, trabajo sin balón y capacidad para aparecer en zonas de remate.

La Championship suele moverse con cifras superiores a las habituales en Segunda división española, especialmente cuando entran en escena clubes recién descendidos de la Premier League. Esos equipos manejan ingresos más altos, ayudas por descenso y margen económico para atacar cláusulas que en España parecen muy elevadas.

Ahí está el riesgo para el Sporting. Los 12 millones de euros de la cláusula de Dubasin suponen una cantidad enorme para el mercado nacional, pero no necesariamente imposible para un club inglés con necesidad ofensiva y recursos suficientes.

El Sporting no quiere tocar la columna vertebral

La intención del Sporting es que Dubasin siga. El club ya hizo un esfuerzo importante para quedárselo en propiedad después de su cesión desde el FC Basilea. En junio de 2025 ejecutó la opción de compra y firmó al atacante hasta 2028, en una operación valorada en 1,5 millones de euros.

Aquel movimiento fue una apuesta fuerte para la categoría. El Sporting entendía que Dubasin debía ser una de las bases del proyecto y no un jugador de paso. Sus números justificaban la decisión: durante su primera campaña en Gijón disputó 37 partidos de LaLiga Hypermotion y dos de Copa, con ocho goles y nueve asistencias.

Ahora, con Larcamón al frente, la idea es construir alrededor de futbolistas como Dubasin, no empezar de cero. La entidad quiere un equipo preparado para pelear por el ascenso directo y entiende que vender varias piezas clave sería enviar el mensaje contrario.

Una venta que cambiaría el mercado rojiblanco

La única excepción sería una operación irrechazable. Si un club inglés paga la cláusula de 12 millones, el Sporting no tendría margen para bloquear la salida. Sería una venta histórica para el contexto actual del club y permitiría multiplicar la inversión realizada hace solo un año.

Pero el impacto deportivo sería enorme. Dubasin no es solo un jugador de cifras. Es una amenaza constante, un atacante capaz de partir desde banda, atacar el área y generar ventajas en transiciones. En una categoría tan igualada como Segunda, ese tipo de futbolistas marcan diferencias.

Por eso, si se produjera la venta, el Sporting tendría dinero, pero también un problema: encontrar un sustituto de garantías en una posición clave y hacerlo sin perder competitividad en plena reconstrucción.

Mareo busca un verano de estabilidad

El mensaje que sale desde el Sporting es que no habrá una venta en cadena. El club no quiere repetir errores de otros veranos ni convertir el mercado en una subasta de sus mejores jugadores. Si Dubasin termina saliendo por cláusula, sería el único gran traspaso.

La prioridad pasa por sostener una base fuerte, reforzar las posiciones necesarias y darle a Larcamón una plantilla capaz de competir desde agosto. Después de una temporada lejos del objetivo del ascenso, el club quiere elevar la exigencia y no esconder su ambición.

El ascenso directo a LaLiga exige retener talento en el Real Sporting

El Sporting sabe que para aspirar al ascenso no basta con fichar bien, también hay que retener a los mejores. La posible ofensiva desde Inglaterra pondrá a prueba esa hoja de ruta en Mareo.

Si nadie alcanza la cláusula, Dubasin seguirá siendo una pieza central del nuevo proyecto. Si alguien la paga, el club ingresará una cantidad muy importante, pero perderá a uno de sus futbolistas más diferenciales. En Gijón ya hay una postura clara: estabilidad, ambición y pocas salidas. El mercado dirá si Inglaterra respeta el plan o si los 12 millones de Dubasin cambian por completo el verano rojiblanco.