El Atlético de Madrid se lanza a por Nico Jackson: Mateu Alemany viaja a Londres

Mateu Alemany, director deportivo del conjunto colchonero, se ha marchado a Londres para reunirse con los dirigentes del Chelsea y los agentes del futbolista y cerrar una operación demandada por Simeone para completar su delantera

El Atlético de Madrid se estrenó este pasado miércoles ante el Málaga con una victoria, pero dejó clara una evidente carencia de capacidad para el gol. Tanto es así, que ante la ausencia de un Julián Álvarez que no está al 100% y cuyo futuro sigue estando en el aire y la lesión de Sorloth, el puesto de '9' lo ocupó Ademola Lookman. Perdiendo por tanto a un gran talento en banda y al espacio y sin ocupar del todo la posición de delantero como es necesario para un equipo que quiere aspirar a todo en esta nueva temporada.

Para acabar con este problema, Mateu Alemany se ha marchado a Londres para tratar de cerrar una operación que contente a Simeone. Se trata de Nico Jackson. El delantero senegalés ha vuelto al Chelsea tras su cesión en el Bayern de Múnich, donde hizo 8 goles en 23 partidos, y en el conjunto 'blue' no se cuenta con él. Xabi Alonso tiene a Joao Pedro y los recién llegados Emegha y Welbeck y los otros delanteros están en la rampa de salida. El problema que se puede encontrar el Atlético de Madrid es la competencia para su incorporación.

El Aston Villa también está interesado

El Aston Villa de Unai Emery se presenta como su gran competidor. Olie Watkins, su delantero titular estos últimos años, parece que emprenderá una nueva aventura en Arabia Saudí y, en ese caso, el técnico vasco habría puestos sus ojos en el propio Jackson, al que él mismo hizo debutar en el Villarreal y ya contaría con ese 'as' en su manga. Además, obviamente, de la liquidez con la que contaría tras hacer caja con la venta del internacional inglés al Al Hilal. El Atleti, por su parte, buscará un acuerdo de cesión con opción de compra y que el Chelsea se haga cargo de parte de la ficha, ya que la llegada del 'Cuti' Romero ha dejado los límites salariales muy ajustados en la tesorería colchonera.

Con este panorama, el director deportivo colchonero ha decidido acelerar las gestiones para adelantarse a sus competidores y poder conseguir su fichaje en una condiciones ventajosas. "Todo es complicado. El mercado si lo ves desde fuera se ha puesto duro y cada año que pasa es más complicado porque hay mucho dinero en el sistema. Hay inflación. Los jugadores especiales son difíciles de conseguir", aseguraba Mateu en la previa del choque ante el Málaga. A pesar de que hay una terna con varios nombres para apuntalar la delantera en la agenda del Atlético, el senegalés es la opción preferente y los rojiblancos no han dudado a la hora de dar el paso adelante para cerrar su llegada y darle compañía a Julián Álvarez, si es que se queda finalmente, y a Sorloth, que tampoco está asegurado que sigue vistiendo la camiseta del Atleti.