Marc Domènech cambia Mallorca por Madrid

Marc Domènech está a punto de cambiar Mallorca por Madrid. El delantero de 19 años jugará esta temporada en el Atlético Madrileño, dirigido por Fernando Torres, tras el acuerdo entre ambos clubes para una cesión con opción de compra. El objetivo: recuperar su mejor versión

El delantero de 19 años pondrá rumbo a Madrid para convertirse en nuevo jugador del Atlético Madrileño, después del acuerdo alcanzado entre el conjunto rojiblanco y el Mallorca. La operación se cerrará mediante una cesión con opción de compra y el futbolista tiene previsto pasar el reconocimiento médico en las próximas horas. El movimiento llevaba varios días cocinándose. Atlético y Mallorca negociaban desde comienzos de semana y finalmente han encontrado la fórmula para que Domènech continúe su formación en Primera RFEF. El futbolista ya habría dado el visto bueno a la operación y ahora solo quedan los últimos trámites para hacer oficial su llegada a la estructura rojiblanca.

La idea inicial es que Domènech se incorpore al Atlético Madrileño, filial dirigido por Fernando Torres. Sin embargo, su llegada se produce en un momento en el que el primer equipo también necesita alternativas en ataque, por lo que no se descarta que el joven delantero pueda entrenarse en algún momento a las órdenes de Diego Pablo Simeone.

De San Francisco a Primera en tiempo récord

Domènech es uno de esos futbolistas que han vivido una progresión especialmente rápida. Nacido en Llucmajor y formado en las categorías inferiores del Mallorca, pasó por el CD San Francisco, donde explotó especialmente durante su etapa juvenil.

En la temporada 2023-24 llegó a marcar 21 goles en División de Honor Juvenil, una cifra que le convirtió en uno de los nombres más destacados de su generación. Su rendimiento le permitió dar rápidamente el salto al fútbol sénior y hacerse un hueco en el Mallorca B, con el que consiguió nueve tantos en 26 partidos de Segunda Federación.

Su progresión no pasó desapercibida para el primer equipo con quien con apenas 17 años debutó en Primera División con el Mallorca ante el Sevilla, el 27 de agosto de 2024. Desde entonces ha tenido presencia en la máxima categoría, aunque sin conseguir todavía la continuidad necesaria para asentarse definitivamente.

Un paso por Ceuta que no salió como esperaba

El Mallorca decidió buscarle minutos lejos de la isla y en enero de este año Domènech salió cedido al AD Ceuta. La experiencia, sin embargo, terminó siendo más complicada de lo previsto.

El delantero disputó ocho encuentros con el conjunto caballa y marcó un gol, pero una lesión muscular sufrida en el tramo final de la temporada puso fin antes de tiempo a su cesión y obligó al futbolista a regresar a Mallorca para recuperarse.

Ahora tiene delante una nueva oportunidad para recuperar sensaciones y, sobre todo, encontrar la regularidad que necesita a sus 19 años. El Atlético Madrileño aparece como un destino pensado precisamente para eso: competir en Primera RFEF, ganar protagonismo y seguir creciendo dentro de una estructura de élite.

El Atlético ya conoce el camino

En Madrid tendrá además un espejo cercano. El caso de Arnau Ortiz es una referencia para entender qué puede ofrecer el Atlético Madrileño a jóvenes que buscan dar el siguiente paso.

El futbolista, después de pasar por el fútbol polaco, llegó al filial rojiblanco y ha conseguido llamar la atención del primer equipo. De hecho, recientemente tuvo la oportunidad de debutar como titular con el Atlético de Simeone en el estreno liguero ante el Málaga. Ese recorrido es el que puede intentar repetir ahora Domènech. El mallorquín llega a Madrid con experiencia pese a su juventud, pero también con la necesidad de recuperar continuidad después de una temporada marcada por su cesión al Ceuta y la lesión.

El Atlético se asegura así una apuesta de futuro, mientras que el Mallorca mantiene una vía para recuperar al jugador si su evolución en Madrid no termina desembocando en una compra definitiva. Para Domènech, el objetivo es mucho más sencillo: volver a disfrutar, jugar con regularidad y demostrar por qué hace apenas dos años era una de las grandes promesas de la cantera mallorquina.